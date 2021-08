भारत माता की जय के नारों से गूंजा अटारी-वाघा बॉर्डर, बीटिंग रिट्रीट में दिखा भारतीय जवानों का जोश

देशभर में पूरे जोश के साथ रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस मौके पर भारत-पाक सीमा पर स्थित अटारी-वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया. इस दौरान अटारी-वाघा बॉर्डर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जय के नारों के साथ गूंज गया. हालांकि, इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया.

#WATCH | 75th Independence Day: Beating retreat takes place at Attari-Wagah border in Punjab pic.twitter.com/ULNfeDEHLr

बीएसएफ के जवानों की कदमताल को देखकर यहां मौजूद लोगों में जोश भर गया. इस शौर्य प्रदर्शन को देखकर हर कोई बिना ताली बजाए नहीं रह सका. पाकिस्तानी रेंजर्स भी बीएसएफ के इस प्रदर्शन के गवाह बने.

#WATCH | Punjab: Beating retreat ceremony underway at the Attari-Wagah border on #IndependenceDay. pic.twitter.com/ECjbtJPDow