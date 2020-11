चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन की दूसरी किस्त, राफेल की एक और खेप पहुंची भारत

दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है. इसके साथ ही भारत की वायुसेना की ताकत और बढ़ गई है. तीन राफेल विमान बुधवार को रात 8 बजकर 14 मिनट पर भारत में दाखिल हुए. तीनों राफेल विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद सीधे गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं.

तीनों विमानों के भारत में दाखिल होने के साथ चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ना तय है. राफेल विमानों के सफलतापूर्वक पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को बधाई दी है. इसी के साथ भारत के पास अब 8 राफेल विमान हो गए हैं. इससे पहले पांच राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था. इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है. LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया.

The IAF pilots brought home the second batch of three Rafale aircraft today after flying non-stop from France in a ferry that lasted for over 8 hours.



RM @rajnathsingh congratulates @IAF_MCC for successfully accomplishing a highly complex mission in a professional & safe manner pic.twitter.com/WgoI0vhjRo