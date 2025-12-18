scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र के इस गांव की आबादी 1500, 3 महीने में रजिस्टर हुए 27000 बर्थ, जांच एजेंसियों के खड़े हो गए कान

यवतमाल जिले की आर्णी तहसील के शेंदुरसानी ग्राम पंचायत में सिर्फ 1,500 की आबादी के बावजूद तीन महीनों में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में 27,397 जन्म और 7 मृत्यु दर्ज होने का खुलासा हुआ है. जांच में पता चला कि ग्राम पंचायत की सीआरएस आईडी मुंबई से मैप थी, जिससे संगठित साइबर फ्रॉड की आशंका गहराई है.

Advertisement
X
शेंदुरसानी गांव में तीन महीनों के भीतर 27,397 जन्म दर्ज किए गए जबकि गांव की आबादी केवल 1,500 है. (Photo: Representational Image)
शेंदुरसानी गांव में तीन महीनों के भीतर 27,397 जन्म दर्ज किए गए जबकि गांव की आबादी केवल 1,500 है. (Photo: Representational Image)

यवतमाल जिले के एक गांव में सामने आए एक हैरान करने वाले मामले ने बड़े साइबर फ्रॉड की आशंका खड़ी कर दी है. सिर्फ 1,500 की आबादी वाले गांव में तीन महीनों के भीतर 27,397 जन्म दर्ज कर लिए गए. यह चौंकाने वाला मामला यवतमाल जिले की आर्णी तहसील के शेंदुरसानी ग्राम पंचायत से सामने आया है. 

साइबर फ्रॉड की आशंका

सितंबर से नवंबर के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इतनी बड़ी संख्या में जन्म दर्ज होने का खुलासा हुआ. मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि शेंदुरसानी ग्राम पंचायत की सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आईडी मुंबई से जुड़ी हुई पाई गई. इससे यह संकेत मिला कि इसके पीछे संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम साइबर अपराधी हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

फायरिंग की वारदात CCTV में कैद (Photo: Screengrab)
महाराष्ट्र: चुनाव से पहले BJP नेता के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग 
सरपंच मर्डर केस: मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड को बड़ा झटका, HC ने खारिज की जमानत याचिका 
दो साल की सजा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे माणिकराव कोकाटे (Photo: Abhijit Karande)
गिरफ्तारी वारंट के बीच महाराष्ट्र के खेल मंत्री की हाईकोर्ट में दस्तक, सजा को दो चुनौती 
Lamborghini Seized After Clocking 252 kmph on Worli Sea Link During Test Drive
सबसे तेज ट्वीट का असर, वर्ली सी लिंक पर 252 की रफ्तार से दौड़ी लैम्बॉर्गिनी जब्त, Video  
subhash thakur
कौन है दाऊद का मेंटर सुभाष ठाकुर? शागिर्दी से दुश्मनी तक पूरी कहानी 

मामले के सामने आने के बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मंगलवार को यवतमाल शहर पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. सरकारी निर्देशों के तहत देर से किए गए जन्म और मृत्यु पंजीकरण की जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा था. 

रिकॉर्ड में मिले 27,397 जन्म और 7 मृत्यु
 
इसी दौरान आर्णी के स्वास्थ्य विभाग के विस्तार अधिकारी को सॉफ्टवेयर में सितंबर से नवंबर 2025 के बीच 27,397 जन्म और सात मृत्यु के रिकॉर्ड मिले. यह संख्या गांव की वास्तविक आबादी की तुलना में बेहद असामान्य थी. जानकारी मिलते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदर पाटकी को सूचित किया. 

Advertisement

इसके बाद पंचायत विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई. समिति ने शेंदुरसानी गांव जाकर मौके पर जांच की. जांच में सामने आया कि दर्ज किए गए 27,397 जन्म और सात मृत्यु ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं और इन्हें बेहद संदिग्ध माना गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement