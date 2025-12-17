महाराष्ट्र के बीड में नौकरी का लालच देकर महिला से गैंग रेप, चार गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे जिले की एक महिला को बीड में नौकरी का लालच देकर गैंगरेप के मामले से सनसनी फैल गई है. तीन पुरुषों ने कथित तौर पर महिला को जाल में फंसाकर बलात्कार को अंजाम दिया. पुलिस ने बताया कि यह घटना छह महीने पहले घटी थी और कुछ दिन पहले इस संबंध में एक महिला सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.आरोपी महिला ने पीड़िता को बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर फुसलाया था.

और पढ़ें

अंबाजोगाई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि उसके वहां पहुंचने पर महिला और दो अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन कस्बे के एक लॉज में ले गए. यहां तीन पुरुषों ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने का भी प्रयास किया गया.

पीड़िता ने हाल ही में किसी तरह अपनी मां से संपर्क किया तो वह तुरंत अंबाजोगाई पहुंची. अपनी बेटी को बचाया और उसे वापस बारामती ले आई. अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बारामती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच के लिए मंगलवार को इसे अंबाजोगाई ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया. मामले की आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----