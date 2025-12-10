200 रुपये से मजदूर परिवार ने जीती 1.5 करोड़ की लॉटरी, पीछे पड़ गए गैंगस्टर्स

पंजाब में लॉटरी जीतने वालों पर गैंगस्टरों की नजर बढ़ती जा रही है. जयपुर के सब्जी विक्रेता को 11 करोड़ जीतने पर धमकियां मिलने के बाद अब फरीदकोट में 1.5 करोड़ की लॉटरी जीतने वाले एक परिवार ने भी डर के कारण अपना घर छोड़ दिया है. लगातार सामने आ रहे मामलों ने जैकपॉट जीतने के साथ बढ़ते जोखिम के खतरे को उजागर कर दिया है.

फरीदकोट जिले के सैदके गांव में रहने वाले खेत मजदूर नसीब कौर और उनके पति राम सिंह ने 1.5 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती. यह खबर उन्हें लगभग एक दिन बाद तब पता चली जब पास के सादिक कस्बे में लॉटरी बेचने वाले राजू ने कई कॉल किए, लेकिन राम सिंह राजस्थान में थे और फोन नहीं उठा पाए. जब संपर्क हुआ तो वह उन्हें जीत का टिकट जमा करने के लिए चंडीगढ़ लॉटरी ऑफिस लेकर गया.

राम सिंह के परिवार में तीन बेटियां

राम सिंह आम तौर पर ₹50 का टिकट लेते थे, लेकिन इस बार बच्चों के लिए संपत्ति बनाने के इरादे से उन्होंने ₹200 का टिकट ले लिया और वही टिकट उन्हें करोड़पति बना गया. परिवार में तीन शादीशुदा बेटियां और एक अविवाहित बेटा है. लेकिन खुशियां डर में बदल गईं.

‘हमने सुना था विजेताओं को धमकियां मिलती हैं’

चंडीगढ़ ऑफिस में उन्हें पता चला कि पहले भी लॉटरी विजेताओं को गैंगस्टरों से वसूली की धमकियां मिली हैं. यह सुनते ही नसीब कौर और उनका परिवार तुरंत अपना घर छोड़कर एक स्थानीय जमींदार के घर शिफ्ट हो गया. घर बंद है, फोन बंद हैं और पड़ोसी भी परेशान हैं. पहली बार चंडीगढ़ जाने वाले राम सिंह खुद इन चेतावनियों से घबरा गए.

पुलिस ने दिलाया भरोसा, ‘डरने की जरूरत नहीं’

डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, “नसीब कौर ने 1.5 करोड़ जीता है और परिवार डरा हुआ है कि उन्हें कोई धमकी दे सकता है. हमने उन्हें कहा कि डरने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत पुलिस को बताएं.”

जयपुर के सब्जी विक्रेता को भी मिली थी धमकियां

यह डर बेबुनियाद नहीं है. एक महीने पहले जयपुर के सब्जी विक्रेता अमित कुमार, जिसने पंजाब राज्य लॉटरी में 11 करोड़ जीते थे, उसे भी लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे. डर के कारण वह घर से बाहर निकलना बंद कर चुका है और चंडीगढ़ जाकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने से भी डर रहा है.

जैकपॉट के साथ बढ़ता खतरा

लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने चिंता बढ़ा दी है कि पंजाब में लॉटरी विजेताओं की पहचान कर उन्हें गैंगस्टर निशाना बना रहे हैं. जीवन बदलने वाला यह इनाम अब डर के साथ मनाया जा रहा है. परिवारों को खुशियां मिली हैं, मगर एक सतर्क और चिंतित माहौल में.

