वलसाड़ में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, पांच मजदूर घायल, गार्डर लेवलिंग के दौरान हादसा

गुजरात के वलसाड़ में शुक्रवार सुबह निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से बड़ा हादसा टल गया. औरंगा नदी पर बन रहे पुल के गार्डर की लेवलिंग प्रक्रिया के दौरान संरचना का एक भाग अचानक नीचे आ गिरा, जिसके नीचे दबकर पांच मजदूर घायल हो गए. घटना सुबह लगभग 9:15 बजे हुई, जब मजदूर पुल की नींव और गार्डर को संतुलित कर रहे थे.

हादसे में पांच मजदूर घायल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य श्रमिकों ने स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला.

एसपी युवराज सिंह जाडेजा ने बताया कि पांचों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और उनमें से कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है. शुरुआती उपचार के बाद चार मजदूरों की स्थिति स्थिर है, जबकि एक को डॉक्टर्स ने एहतियातन निगरानी में रखा है.

स्लैब डालने के दौरान हादसा

जिला कलेक्टर भव्या वर्मा ने बताया कि हादसा गार्डर के ग्राउंड-लेवल लोड बैलेंसिंग कार्य के दौरान हुआ, जो पुल निर्माण का तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण चरण है. स्लैब डाले जाने से पहले यह प्रक्रिया की जाती है. उन्होंने कहा कि रोड एंड बिल्डिंग विभाग इस घटना की विस्तृत जांच करेगा और पता लगाएगा कि गार्डर का संतुलन कैसे बिगड़ा.

वर्मा के अनुसार, यह पुल लगभग 45 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है और दो साल पहले इसकी स्वीकृति मिली थी. पुल को आगामी एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि, इस दुर्घटना के बाद परियोजना की समयसीमा पर प्रभाव पड़ सकता है.



