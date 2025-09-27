रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से करते थे लूट... महाराष्ट्र के ठाणे से 2 गिरफ्तार

पुलिस ने ठाणे जिले और पड़ोसी मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों से कीमती सामान चुराने वाले एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने नासिक के एक गिरोह के सदस्यों से 10 लाख रुपये मूल्य के चोरी हुए सोने के आभूषण बरामद किए हैं.

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय खेड़कर ने कहा कि आरोपी रेलवे स्टेशनों पर अनजान यात्रियों से संपर्क करते, उनसे दोस्ताना बातचीत करते और फिर भागने से पहले चालाकी से या जबरन उनके सोने के आभूषण छीन लेते. हमने अब ऐसे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और चोरी का कीमती सामान जब्त किया है.

ठाणे के एक वरिष्ठ नागरिक दो सप्ताह पहले अपने दामाद से मिलने कल्याण स्टेशन पहुंचे थे और प्लेटफ़ॉर्म पर इंतज़ार करते समय दो लोग उनके पास आए. इस दौरान दोनों ने कुछ देर बातचीत करके उनका विश्वास जीता और फिर भागने से पहले उनकी उंगली से सोने की अंगूठी जबरन छीन ली.

कल्याण जीआरपी पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद, मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह की चोरी का मामला सामने आया है. अधिकारी ने कहा कि हमारी टीमों ने घटनास्थलों पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पुष्टि की कि दोनों चोरियों में एक ही आरोपी शामिल थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफ़ज़ल अहमद मदारी (23) और मुश्ताक नजमुद्दीन मदारी (21) के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों का नासिक जिले के येओला तालुका से पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

