महाराष्ट्र: बगावत के 12वें दिन मुंबई पहुंचे बागी विधायक, एयरपोर्ट पर गाजे-बाजे के साथ स्वागत

एकनाथ शिंदे के 30 जून को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेने के दो दिन बाद शिवसेना के बागी विधायकों ने मुंबई लौटने का फैसला कर लिया. गोवा में चार दिन तक डेरा डलाने के बाद सभी शनिवार रात को मुंबई पहुंच गए. मुंबई एयरपोर्ट पर उनका गाजे-बाजे के साथ स्वागत हुआ. एयरपोर्ट से निकलने के बाद सभी विधायक ताज प्रेसिडेंट होटल विधायक पहुंच गए, जहां बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटील और गिरीश महाजन ने उनका स्वागत किया. वहीं थोड़ी देर में बीजेपी विधायकों के साथ शिंदे गुट के विधायकों की कोऑर्डिनेशन बैठक होनी है.

वहीं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट अहज एक औपचारिकता है. हमारे पास 171 विधायक हैं. हालांकि उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर जवाब देने से इनकार कर दिया. एकनाथ शिंदे शुक्रवार देर रात गोवा के ताज होटल पहुंचे थे. मालूम हो कि 21 जून को विधायक शिवसेना से बगावत कर सूरत चले गए थे. इसे बाद वे गुवाहाटी और फिर गोवा रवाना हो गए थे.

कल से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 3 और 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. वहीं चार जुलाई को एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करना होगा. वहीं 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा और शिंदे सरकार 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी.

