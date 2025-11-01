scorecardresearch
 

Feedback

भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात... पारिवारिक विवाद बना वजह

महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने मामा की बेरहमी से हत्या कर दी. यह पूरी वारदात हॉस्पिटल परिसर में हुई और CCTV कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को अरेस्ट कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
हत्या के आरोप में भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo: ITG)
हत्या के आरोप में भांजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण के मोहाने इलाके में ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पारिवारिक विवाद में भांजे ने अपने मामा की निर्ममता से हत्या कर डाली. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जांच शुरू कर दी है. 

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 40 वर्षीय मरियप्पा राजू नायर के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोप में गिरफ्तार भांजे का नाम गणेश रमेश है. दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जो धीरे-धीरे बढ़ता ही गया. यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया. गुस्से में भांजे गणेश ने अपने मामा को पास के हॉस्पिटल परिसर में घसीट लिया और सीढ़ियों पर उनका सिर पटक-पटक कर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: मामी ने किया हथौड़े से वार, मामा ने चाकू से रेता गला... भांजे की हत्या कर दोनों पहुंचे थाने; बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात

सम्बंधित ख़बरें

चेनू गैंग पर हत्या का शक.(Photo: Ishrar ahmed/ARVIND OJHA/ITG)
गैंग बदलने की वजह से मारा गया मिस्बाह...दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड की कहानी 
Dular Chand Yadav Viral Video
मोकामा हत्याकांड पर EC सख्त, डीजीपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब 
bihar election news
'दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई', मोकामा हत्याकांड पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
A kabaddi player was shot dead in broad daylight in Jagraon.
जगरांव में दिनदहाड़े कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की बात आई सामने 
Deceased nephew (file photo)
बुलंदशहर: मामी से 'गलत हरकत' पर भांजे की हत्या, हथौड़े से उतारा मौत के घाट 

CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि मरियप्पा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश ने उन्हें बेरहमी से मारना जारी रखा. जैसे ही घटना की जानकारी खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

Advertisement

महज एक घंटे में पुलिस ने आरोपी गणेश को कल्याण स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जब वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक संपत्ति और घरेलू विवाद चल रहा था. पुलिस ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. इस हत्या की वारदात के बाद मोहाने इलाके में सनसनी फैल गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement