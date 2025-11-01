भांजे ने मामा की बेरहमी से कर दी हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात... पारिवारिक विवाद बना वजह

महाराष्ट्र के ठाणे के कल्याण के मोहाने इलाके में ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पारिवारिक विवाद में भांजे ने अपने मामा की निर्ममता से हत्या कर डाली. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 40 वर्षीय मरियप्पा राजू नायर के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोप में गिरफ्तार भांजे का नाम गणेश रमेश है. दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जो धीरे-धीरे बढ़ता ही गया. यह विवाद अपने चरम पर पहुंच गया. गुस्से में भांजे गणेश ने अपने मामा को पास के हॉस्पिटल परिसर में घसीट लिया और सीढ़ियों पर उनका सिर पटक-पटक कर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें: मामी ने किया हथौड़े से वार, मामा ने चाकू से रेता गला... भांजे की हत्या कर दोनों पहुंचे थाने; बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात

CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि मरियप्पा खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश ने उन्हें बेरहमी से मारना जारी रखा. जैसे ही घटना की जानकारी खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

Advertisement

महज एक घंटे में पुलिस ने आरोपी गणेश को कल्याण स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जब वह शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक संपत्ति और घरेलू विवाद चल रहा था. पुलिस ने बताया कि मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. इस हत्या की वारदात के बाद मोहाने इलाके में सनसनी फैल गई.

---- समाप्त ----