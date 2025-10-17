scorecardresearch
 

Feedback

कैंडल और ग्लास की फैक्ट्री में धधकी आग... आठ घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू

नवी मुंबई के राबले एमआईडीसी में एक फैक्ट्री में आग लग गई. इस फैक्ट्री में मोमबत्तियां और कांच की चीजें बनती हैं. गनीमत रही कि इस दौरान कोई चपेट में नहीं आया. सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग आठ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Advertisement
X
फैक्ट्री में लगी आग. (Photo: Representational)
फैक्ट्री में लगी आग. (Photo: Representational)

नवी मुंबई के राबले एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. यह यूनिट मोमबत्तियों और कांच की चीजें बनाती है. अधिकारियों के अनुसार, आग शुक्रवार को लगभग 2.15 बजे लगी. खबर मिलते ही नवी मुंबई नगर निगम की फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. छह फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी कर्मचारी या स्थानीय व्यक्ति चपेट में नहीं आया. दमकल विभाग की टीम ने कूलिंग ऑपरेशन पूरा किया और आग को पूरी तरह बुझाया. 

यह भी पढ़ें: लुधियाना से आगरा जा रही बस में यमुना एक्सप्रेस-वे पर लगी आग... बाल-बाल बची यात्रियों की जान

सम्बंधित ख़बरें

The bus door was locked; jumping out of the window did not save the life!
जैसलमेर बस हादसा: अचानक चलती बस में कैसे लगी आग? रिपोर्ट 
यमुना एक्सप्रेस-वे पर चलती बस में लगी आग. (Photo: ITG)
यमुना एक्सप्रेस-वे पर बस में लगी आग, बाल-बाल बची यात्रियों की जान 
Fire breaks out in a moving bus
जयपुर में चलती मिनी बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान 
fire was caused by a short circuit (Photo- ITG)
ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग, उठा धुएं का गुबार, सामने आई ये वजह 
man Got duped
क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और हाई रिटर्न के नाम पर युवक से 27 लाख की ठगी 

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग लगी हो सकती है. अधिकारियों ने कहा कि सही कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम और जांच अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों और फैक्ट्री मालिक ने भी कहा कि आग लगने का समय देर रात का था, जिससे किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. वहीं, क्षेत्रीय प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है. कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. नवी मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग के कारण फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है. प्रोडक्शन बंद हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement