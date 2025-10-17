कैंडल और ग्लास की फैक्ट्री में धधकी आग... आठ घंटे की मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू

नवी मुंबई के राबले एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. यह यूनिट मोमबत्तियों और कांच की चीजें बनाती है. अधिकारियों के अनुसार, आग शुक्रवार को लगभग 2.15 बजे लगी. खबर मिलते ही नवी मुंबई नगर निगम की फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. छह फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी कर्मचारी या स्थानीय व्यक्ति चपेट में नहीं आया. दमकल विभाग की टीम ने कूलिंग ऑपरेशन पूरा किया और आग को पूरी तरह बुझाया.

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है. प्रारंभिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग लगी हो सकती है. अधिकारियों ने कहा कि सही कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम और जांच अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों और फैक्ट्री मालिक ने भी कहा कि आग लगने का समय देर रात का था, जिससे किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई. वहीं, क्षेत्रीय प्रशासन ने फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है. कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. नवी मुंबई नगर निगम के अधिकारी ने कहा कि आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग के कारण फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है. प्रोडक्शन बंद हो गया है.

