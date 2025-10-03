scorecardresearch
 

Feedback

बोकारो: कोलकाता से बुलाई जाती थीं लड़कियां, बोकारो पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने कोऑपरेटिव कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने रैकेट चलाने वाले सनी कुमार और निखिता प्रवीन को गिरफ्तार किया. निखिता को कोलकाता से बुलाया गया था. जांच में कई आपत्तिजनक वस्तुएं और मोबाइल ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली. दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )

झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह रैकेट शहर के सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र की कोऑपरेटिव कॉलोनी में चलाया जा रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि प्लॉट नंबर 155 में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है.

सूचना मिलने के बाद शहर के डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान सनी कुमार और निखिता प्रवीन को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि इस कमरे से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गईं.

पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया 

सम्बंधित ख़बरें

चैतन्यानंद के पास कहां से आई बेशुमार दौलत. (File Photo: ITG)
एयरहोस्टेस की फोटो, बाबा का सेक्स रैकेट... अब शेख को खोजने में जुटी पुलिस 
स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट. (Photo: Representational )
महाराष्ट्र: मुंबई के स्पा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार 
अयोध्या में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
गेस्ट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो कमरों से भागने लगीं लड़कियां 
वाराणसी के होटल से पकड़ी गई सेक्स रैकेट में लिप्त युवतियां. (Photo: Screengrab)
होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो मची भगदड़... 8 पुरुष और 9 युवतियां गिरफ्तार 
वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ 

बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि सनी कुमार पूरे रैकेट का संचालन कर रहा था. उसने निखिता प्रवीन को कोलकाता के खिदिरपुर से बोकारो बुलाया और प्लॉट नंबर 155 में रूम किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चलाया.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की जांच की, जिसमें कई ग्राहकों के साथ लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके आधार पर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं. जांच पूरी होने तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रैकेट के अन्य हिस्सेदारों का पता लगाया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस घटना पर पुलिस ने बताया कि दो आरोपी गिरफ्तार और मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement