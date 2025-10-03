बोकारो: कोलकाता से बुलाई जाती थीं लड़कियां, बोकारो पुलिस ने छापा मारकर किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

झारखंड के बोकारो जिले में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. यह रैकेट शहर के सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र की कोऑपरेटिव कॉलोनी में चलाया जा रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि प्लॉट नंबर 155 में सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है.

सूचना मिलने के बाद शहर के डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा. छापेमारी के दौरान सनी कुमार और निखिता प्रवीन को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि इस कमरे से कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गईं.

पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया

बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि सनी कुमार पूरे रैकेट का संचालन कर रहा था. उसने निखिता प्रवीन को कोलकाता के खिदिरपुर से बोकारो बुलाया और प्लॉट नंबर 155 में रूम किराए पर लेकर सेक्स रैकेट चलाया.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल की जांच की, जिसमें कई ग्राहकों के साथ लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके आधार पर पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं. जांच पूरी होने तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रैकेट के अन्य हिस्सेदारों का पता लगाया जा सके और कानूनी कार्रवाई की जा सके. इस घटना पर पुलिस ने बताया कि दो आरोपी गिरफ्तार और मामले की जांच जारी है.

