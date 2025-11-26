मुंबई: जन्मदिन पर केक काटने के बहाने दोस्तों ने बुलाया बाहर, फिर लगा दी आग

मुंबई के विनोबा भावे पुलिस थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसने हर किसी को चौंका दिया है. आरोप है कि जन्मदिन मनाने के बहाने पांच दोस्तों ने मिलकर 21 वर्षीय अब्दुल रहमान नामक छात्र पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी. यह भयानक वारदात तब हुई जब अब्दुल रहमान 25 नवंबर की रात अपना 21वां जन्मदिन मना रहा था.

केक काटने बुलाया बाहर, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगा दी आग

अब्दुल रहमान के भाई के मुताबिक 25 नवंबर की रात ठीक 12 बजे, पांचों दोस्तों ने अब्दुल रहमान को उसका जन्मदिन मनाने के लिए घर से नीचे बुलाया. वे अपने साथ केक लेकर आए थे. जब अब्दुल रहमान नीचे आया तो अयाज़ मलिक, अशरफ़ मलिक, कासिम चौधरी, हुज़ैफ़ा खान और शरीफ़ शेख ने पहले केक काटने के बहाने अब्दुल रहमान पर अंडा और पत्थर फेंका. इसके बाद वे स्कूटी से एक बोतल में लाए हुए ज्वलनशील पदार्थ को अब्दुल रहमान पर डालकर आग के हवाले कर दिया.

यह पूरा वाकया पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया. जिसमें देखा जा सकता है कि अब्दुल रहमान धुं-धुं कर जलने लगा था. किसी तरह उसने अपने कपड़े उतार कर आग बुझाई, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था. गंभीर रूप से घायल अब्दुल रहमान को तुरंत पास के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.

आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस

पीड़ित की शिकायत के बाद विनोबा भावे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 3 (5) और 110 के तहत मामला दर्ज कर लिया. साथ ही सभी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब्दुल रहमान पर जो पदार्थ डाला, वह पेट्रोल ही था या कुछ और?

अब्दुल रहमान बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस (BAF) का द्वितीय वर्ष का छात्र है. अब सवाल ये है के दोस्ती में दुश्मनी क्यों? पांचों दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी के साथ यह जघन्य अपराध क्यों किया? क्या यह एक सोची-समझी साज़िश थी या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा? पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इस पूरे भयानक कांड के पीछे के असली मकसद का खुलासा हो पाएगा.

