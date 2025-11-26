मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात... जन्मदिन के बहाने बुलाकर दोस्तों ने युवक को कर दिया आग के हवाले

मुंबई के विनोबा भावे थाना इलाके में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां जन्मदिन के बहाने पांच दोस्तों ने मिलकर 21 साल के अब्दुल रहमान नाम के छात्र पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. यह वारदात तब हुई, जब अब्दुल रहमान 25 नवंबर की रात अपना 21वां जन्मदिन मना रहा था.

अब्दुल रहमान के भाई का कहना है कि 25 नवंबर की रात 12 बजे पांचों दोस्तों ने अब्दुल रहमान को उसका जन्मदिन मनाने के लिए घर से नीचे बुलाया. वे अपने साथ केक लेकर आए थे. जब अब्दुल रहमान नीचे पहुंचा तो पांचों दोस्तों ने पहले केक काटने के बहाने उस पर उस पर अंडा और पत्थर फेंका.

इसके बाद स्कूटी से एक बोतल में लाए ज्वलनशील पदार्थ डालकर अब्दुल रहमान को आग के हवाले कर दिया. ज्वलनशील पदार्थ के बारे में पुलिस जांच कर रही है कि वह पेट्रोल या कुछ और था.

सोसाइटी में लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अब्दुल रहमान आग की लपटों में घिर गया था. किसी तरह उसने कपड़े उतारकर आग बुझाई, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था. पीड़ित के भाई ने कहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन कोई भी उनके भाई को बचाने नहीं आया.

गंभीर रूप से झुलसे अब्दुल रहमान को तुरंत पास के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है. वहीं इस मामले की शिकायत के बाद विनोबा भावे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब्दुल रहमान पर जो पदार्थ डाला, वह पेट्रोल ही था या कुछ और था. अब्दुल रहमान बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस (BAF) का सेकेंड ईयर का छात्र है. पुलिस हिरासत में आरोपियों से पूछताछ के बाद ही इस पूरे कांड के पीछे के मकसद का खुलासा हो पाएगा.

