मुंबई एयरपोर्ट से नेपाली महिला गिरफ्तार, नकली भारतीय पासपोर्ट की मदद से जा रही थी ओमान

मुंबई पुलिस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नेपाली मूल की एक महिला को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि वह नकली भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल करके ओमान जाने की कोशिश कर रही थी. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

महिला पिछले हफ्ते मस्कट की फ्लाइट पकड़ने के लिए शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची. सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उसने अपना नाम काजल बताया और एक भारतीय पासपोर्ट दिखाया. जिसमें उसका जन्म स्थान नोहरा, हिमाचल प्रदेश दिखाया गया था.

हालांकि, उसके चेहरे के हाव-भाव साफ तौर पर नेपाली लग रहे थे. जिससे शक हुआ. अधिकारी ने कहा कि उसे आगे की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेजा गया. जहां उसने विस्तार से पूछताछ में कबूल किया कि वह भारतीय नहीं बल्कि नेपाली नागरिक है. महिला ने बाद में अपना असली नाम काजल लामा बताया और कहा कि वह नेपाल के परसा जिले की रहने वाली है.

उसने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता कई साल पहले नेपाल से हिमाचल प्रदेश आ गए थे और इस बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके उसने हिमाचल के नकली पते पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट हासिल कर लिया. अधिकारी ने कहा कि इन नकली डॉक्यूमेंट्स से उसने शिमला पासपोर्ट ऑफिस से इंडियन पासपोर्ट हासिल कर लिया.

इमिग्रेशन ऑफिसर की शिकायत के आधार पर महिला को पकड़ लिया गया और उस पर इंडियन पासपोर्ट अधिकारियों को गुमराह करने, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने और गैर-कानूनी यात्रा की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

