देहरादून से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, कोरोना के दौरान अवैध रूप से आई थी भारत

उत्तराखंड के देहरादून से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है. महिला ने नकली डॉक्यूमेंट्स की मदद से एक व्यक्ति से शादी कर ली थी और हिंदू बनकर रह रही थी.

देहरादून में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला. (Photo: Representational )
देहरादून पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. महिला नकली डॉक्यूमेंट्स और हिंदू नाम का इस्तेमाल करके भारत में गैर-कानूनी तरीके से रह रही थी. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस ने बताया कि राज्य में अवैध रूप या फिर पहचान छिपाकर रहने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान बबली बेगम (28) नाम की महिला देहरादून के पटेल नगर इलाके में भूमि शर्मा के नकली नाम से रहती हुई मिली.

पुलिस के मुताबिक हिरासत में पूछताछ के दौरान बांग्लादेश के गायबंडा जिले की रहने वाली बेगम ने खुलासा किया कि वह COVID-19 महामारी के दौरान गैर-कानूनी तरीके से भारत में बॉर्डर पार करके आई थी. अलग-अलग जगहों पर रहने के बाद 2021 में देहरादून पहुंची. उसने कहा कि 2022 में उसने देहरादून के एक आदमी से शादी की और भूमि शर्मा के नाम से नकली भारतीय डॉक्यूमेंट्स बनवाए.

यह भी पढ़ें: बंगाल वोटर लिस्ट में मिले 5 बांग्लादेशी, चुनाव आयोग को भेजा गया अलर्ट, फर्जी IDs रद्द करने की मांग

पुलिस ने उसके पास से भूमि शर्मा के नाम का एक आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड और दूसरे नकली भारतीय डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ बबली बेगम के नाम का एक बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किया है. बांग्लादेशी महिला के खिलाफ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर भारत में गैर-कानूनी तरीके से रहने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने कहा कि वे उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं जिन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में आरोपी की मदद की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने पटेल नगर इलाके के कालिंडा विहार फेज-2 से एक और संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया. उसने अपनी पहचान बांग्लादेश के बोगुरा जिले की रहने वाली बॉबी खातून (41) के रूप में बताई है.
 
पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह 2023 में बांग्लादेश से चुपके से आकर बस गई थी और तब से देहरादून में गैर-कानूनी तरीके से रह रही थी. यहां मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी. पूछताछ के दौरान पुलिस को उसके बांग्लादेशी पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी मिली. पुलिस ने कहा कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है और नियमों के अनुसार उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है.

पिछले हफ्ते ही पुलिस ने देहरादून में सचिन चौहान के नकली नाम और पहचान से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन को गिरफ्तार किया था. ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक देहरादून जिले में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.  

---- समाप्त ----
