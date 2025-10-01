scorecardresearch
 

महाराष्ट्र: राजुरा विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट फर्जीवाड़े का खुलासा, आजतक की पड़ताल में क्या मिला?

आजतक की पड़ताल में राजुरा विधानसभा की वोटर लिस्ट में हुए फर्जीवाड़े का सच सामने आया है. FIR में 11 महीने बाद भी पुलिस जिन 20 लोगों तक नहीं पहुंच पाई, आजतक ने उनमें से एक को ढूंढ निकाला.

राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का आरोप (File Photo: ITG)
राहुल गांधी ने लगाया था वोट चोरी का आरोप (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा विधानसभा में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को "वोट चोरी" का मुद्दा उठाकर ध्यान आकर्षित किया है. यह खुलासा आजतक की पड़ताल में हुआ है, जब टीम ने 19 अक्टूबर 2024 को दर्ज FIR में नामित लोगों तक पहुंची. यह गड़बड़ी फर्जी नामों और मोबाइल नंबरों पर OTP भेजकर की गई, जिसके कारण बीजेपी के देवराव भोगडे ने मात्र 3054 वोटों से जीत दर्ज की थी. पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के नाम दर्ज किए हैं, पर 11 महीने बाद भी वे उन तक नहीं पहुंच पाई है.

कांग्रेस के सीनियर नेता सुभाष धोटे ने चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद राजुरा के तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने 19 अक्टूबर 2024 को FIR दर्ज की, जिसमें 20 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे. 

आजतक ने इन नामों की पड़ताल की तो एक चौकाने वाला सच सामने आया. कुछ नाम, नंबर और अड्रेस फर्जी हैं, कुछ के नंबर बंद हैं, और एक नंबर तो गुजरात का निकला जिसने अपना नाम भी अलग बताया. 'वकील', 'अमेरिका राय', 'अयोध्या प्रसाद', 'YUH UQJJW' जैसे नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल थे.

OTP से फर्जीवाड़े का खुलासा

आजतक ने FIR में दर्ज एक शख्स को ढूंढ निकाला, जिसने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर बताया कि उसे 11 महीने पहले चुनाव आयोग का एक OTP आया था. कुछ वक्त बाद उसे एक अनजान नंबर से फोन आया और उसने OTP मांगा तो मैंने दे दिया. उसने वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था. इस शख्स ने यह भी बताया कि उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसका नाम FIR में है. कांग्रेस नेता सचिन भोयर ने बताया कि केवल 7 दिनों में बड़ी संख्या में नए वोटर एनरोल हुए.

यह भी पढ़ें: 'सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में दो वोटर मिटाओ...', राहुल गांधी ने फिर बताई वोट चोरी की मोडस ऑपरेंडी

पुलिस ने चुनाव आयोग से मांगा IP एड्रेस

पुलिस का कहना है कि यह फर्जी वोट किस IP एड्रेस से दर्ज किए गए हैं, इस संबंध में हमने चुनाव आयोग को दो बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है. जैसे ही जरूरी जानकारी मिलती है, हम जांच आगे बढ़ाएंगे. पुलिस अधीक्षक सुदर्शन मुमाक्का ने फिलहाल कैमरे पर बोलने से मना कर दिया है. राजुरा विधानसभा में 18000 वोटों की गड़बड़ी की शिकायत के बाद 6853 वोटों को रद्द कर दिया गया था.

कांग्रेस नेताओं के गंभीर आरोप

राजुरा विधानसभा पिछले कई साल से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी के देवराव भोगडे ने महज 3054 वोटों से जीत दर्ज की थी. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह एक साजिश है और यह फर्जीवाड़ा केंद्र से एक एजेंसी डेपुट करके और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर किया गया. पूर्व विधायक सुभाष धोटे ने कहा कि इस तरह की फर्जी वोटर एंट्री वोट चोरी करने के मकसद से की गई थी और इसकी जांच होनी चाहिए.

 
