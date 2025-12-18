बांद्रा-वर्ली सी लिंक और 252 Kmph पर दौड़ती लैम्बॉर्गिनी, सामने आया वीडियो तो जब्त हुई कार

महाराष्ट्र में मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है. यहां लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बॉर्गिनी को 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इसके अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

और पढ़ें

यह घटना 12 दिसंबर की बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो कार के अंदर से शूट किया गया था, जिसमें साफ तौर पर स्पीडोमीटर 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कार बांद्रा-वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर की ओर जा रही थी और रास्ते में अन्य वाहनों को तेज गति से ओवरटेक कर रही थी. इस तरह की लापरवाही न सिर्फ चालक की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करती है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जांच में पाया गया कि यही कार इससे पहले भी कई बार स्पीड लिमिट का उल्लंघन कर चुकी थी. पुलिस के अनुसार, इस वाहन के खिलाफ पहले भी कई चालान जारी किए जा चुके थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चालक द्वारा बार-बार यातायात नियमों की अनदेखी की जा रही थी.

Advertisement

बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित है. ऐसे में 252 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार न केवल कानून का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक सड़क पर बेहद खतरनाक ड्राइविंग का उदाहरण भी है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की.

मुंबई पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है. फिलहाल चालक की पहचान की जा रही है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाया और सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुआ. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है .

Input: विक्रांत चौहान

---- समाप्त ----