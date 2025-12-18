scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांद्रा-वर्ली सी लिंक और 252 Kmph पर दौड़ती लैम्बॉर्गिनी, सामने आया वीडियो तो जब्त हुई कार

मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर रफ्तार का खतरनाक खेल सामने आया है. एक लग्जरी लैम्बॉर्गिनी कार को 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कार जब्त कर ली है और अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
मुंबई में 252 Kmph पर दौड़ती लैम्बॉर्गिनी जब्त (Photo: itg)
मुंबई में 252 Kmph पर दौड़ती लैम्बॉर्गिनी जब्त (Photo: itg)

महाराष्ट्र में मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है. यहां लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बॉर्गिनी को 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इसके अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

यह घटना 12 दिसंबर की बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो कार के अंदर से शूट किया गया था, जिसमें साफ तौर पर स्पीडोमीटर 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कार बांद्रा-वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर की ओर जा रही थी और रास्ते में अन्य वाहनों को तेज गति से ओवरटेक कर रही थी. इस तरह की लापरवाही न सिर्फ चालक की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करती है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जांच में पाया गया कि यही कार इससे पहले भी कई बार स्पीड लिमिट का उल्लंघन कर चुकी थी. पुलिस के अनुसार, इस वाहन के खिलाफ पहले भी कई चालान जारी किए जा चुके थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चालक द्वारा बार-बार यातायात नियमों की अनदेखी की जा रही थी.

सम्बंधित ख़बरें

bike accident
स्पीड और मौत... बुरी तरह गिरा व्लॉगर, आगे निकल गई बाइक, कैमरे में कैद हुआ दर्दनाक मंजर 
बर्थडे पार्टी से लौट रहे 5 दोस्तों की मौत.(Photo:ITG)
चलती फॉर्च्यूनर में नाचते-गाते दिखे पांचों दोस्त, मौत से पहले का Video 
Lamborghini Seized After Clocking 252 kmph on Worli Sea Link During Test Drive
सबसे तेज ट्वीट का असर, वर्ली सी लिंक पर 252 की रफ्तार से दौड़ी लैम्बॉर्गिनी जब्त, Video  
subhash thakur
कौन है दाऊद का मेंटर सुभाष ठाकुर? शागिर्दी से दुश्मनी तक पूरी कहानी 
Sarfaraz Khan
IPL 2026 Auction से पहले Sarfaraz Khan ने मचाई धूम! 
Advertisement

बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित है. ऐसे में 252 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार न केवल कानून का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक सड़क पर बेहद खतरनाक ड्राइविंग का उदाहरण भी है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की.

मुंबई पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है. फिलहाल चालक की पहचान की जा रही है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाया और सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुआ. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है .

Input: विक्रांत चौहान

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement