'बीजेपी और कांग्रेस एक ही सड़े-गले सिस्टम का हिस्सा', गोवा में केजरीवाल का तीखा हमला

गोवा दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि गोवा के संसाधनों पर केवल गोवा के लोगों का अधिकार होना चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि अब व्यवस्था बदलने का सही समय है.

केजरीवाल ने कहा कि आज पूरे गोवा पर 13-14 परिवार का ही क़ब्ज़ा है (Photo: X/aamaadmiparty)
गोवा में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि गोवा कांग्रेस प्रमुख अमित पाटकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के 'आशीर्वाद' से राज्य में खनन का व्यवसाय चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों को सबसे ज़्यादा धोखा कांग्रेस ने दिया है. कांग्रेस, BJP को विधायक सप्लाई करती है. बीजेपी और कांग्रेस एक ही सड़े-गले सिस्टम का हिस्सा हैं, इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना है. गोवा के रिसोर्स पर सिर्फ़ यहां के लोगों का अधिकार होना चाहिए. 

आम आदमी पार्टी के नेता श्रीकृष्ण परब के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उत्तरी गोवा के मायेम निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गोवा जाते समय एक साथी यात्री से हुई बातचीत के आधार पर उन्हें जानकारी मिली कि अमित पाटकर तटीय राज्य में खदानों के मालिक हैं. 

केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के बिना ऐसा (खदानों का मालिकाना हक) मुमकिन नहीं है. दोनों एक साथ हैं. बस राजनीतिक तौर पर अलग-अलग दलों से होने का दावा करते हैं, एक कांग्रेस में है और दूसरा भाजपा में.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केजरीवाल ने कहा कि पिछले 60 सालों से 13-14 परिवारों ने गोवा की राजनीति पर कब्जा बनाए रखा है. उन्होंने कहा कि पहले उनके दादा चुनाव लड़ते थे, फिर बेटा और अब पोता चुनाव लड़ रहा है. ऐसे लोग जनता की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी फायदे के लिए राजनीति करते हैं. उन्होंने दावा किया कि ये परिवार सिर्फ़ भाजपा में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस में भी हैं. यहां तक कि बड़े व्यवसाय, ठेके और ज़मीन के बड़े टुकड़े भी उनके पास हैं. 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब व्यवस्था बदलने का सही समय है, ताकि लोगों को अपने संसाधनों पर अधिकार मिल सके. वह शुक्रवार शाम गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे. 

वहीं, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि गोवा में पिछले 13 साल से BJP की सरकार है, लेकिन राज्य का हाल बेहाल है. बीजेपी ने यहां बेरोजगारी, गैंगवार और गुंडागर्दी बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है. यहां पिछले 2 महीने में सड़क के गड्ढों की वजह से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. खराब सड़कों की बात खद सरकार मानती है, लोग अपनी परेशानियों को BJP विधायकों के सामने ले जाने से डरते हैं. 

 

