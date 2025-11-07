नकली सोने के जेवरात देकर लोन दिलाया, फिर 2.5 करोड़ समेटकर दुकादार हुआ फरार, पुणे से पकड़ा गया

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक ज्वेलर ने ऐसी ठगी की कि पुलिस तक हैरान रह गई. आरोपी ने न केवल अपने पुराने ग्राहकों को धोखा दिया, बल्कि बैंक लोन दिलाने के नाम पर नकली सोने के जेवरात बेचकर 2.5 करोड़ की ठगी कर ली. पुलिस ने आरोपी ज्वेलर को पुणे के पास से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 18 किलो चांदी जब्त की गई है.

एजेंसी के मुताबिक, आरोपी का नाम विलास उदवंत है, जो बीड शहर के पंडित नगर इलाके का रहने वाला है. वह पहले बीड में ज्वेलरी की दुकान चलाता था. कुछ समय पहले उसने लोगों को लुभाने के लिए एक नया तरीका निकाला. वह ऐसे ग्राहकों को टारगेट करता था, जो बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहते थे. उदवंत उन्हें भरोसा दिलाता कि वह सोने के जेवरात बनाकर देगा, जिन्हें गिरवीं रखकर वे बैंक से आसानी से लोन ले सकेंगे. लेकिन उसकी असली चाल यह थी कि वह नकली सोने के आभूषण बनाकर देता और बैंक में वही जमा कराए जाते.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पिछले दो महीनों में कम से कम 16 लोगों को इस जाल में फंसाया. उसने इन ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराए और पैसे खुद ले लिए. इस तरह उसने करीब 2.5 करोड़ रुपये की ठगी की और फिर बीड से फरार होकर पुणे के पास देहूगांव में एक नई दुकान खोल ली.

बीड पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पुणे के पास नई दुकान चला रहा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को पुणे भेजा, जहां छापेमारी के दौरान विलास उदवंत को गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान दुकान से 18 किलो चांदी बरामद हुई.

बीड पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अपनी संपत्तियां बेच दी थीं और भागने की तैयारी में था. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या बैंक के किसी कर्मचारी ने आरोपी की मदद की थी या उसने अकेले ही यह फर्जीवाड़ा किया. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बीड पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पुलिस को आशंका है कि और भी कई लोग इस ठगी के शिकार हुए होंगे.

