महाराष्ट्र: 8वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, स्कूल में तीसरी मंजिल से कूदी

महाराष्ट्र के जालना में 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने सुसाइड कर लिया. बताया जाता है कि छात्रा स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद गई. जिससे उसकी मौत हो गई. छात्रा के सुसाइड पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है.

छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर किया सुसाइड. (Photo: Screengrab)
छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर किया सुसाइड. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के जालना में एक नामी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 13 वर्षीय छात्रा ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृत छात्रा का नाम आरोही दीपक बिडलान है. बताया जाता है कि सुबह लगभग 7:30 बजे यह घटना घटी, जिसके बाद पूरे परिसर में खलबली मच गई.

जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक आरोही रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंची थी. लेकिन कुछ ही देर में स्कूल प्रशासन ने उसके पिता दीपक बिडलान को फोन कर बताया कि आपकी बेटी ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है. परिजन तुरंत स्कूल पहुंचे और घायल अवस्था में आरोही को पहले एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. वहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे जिल्हा सामान्य अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में 22 वर्षीय युवती ने किया सुसाइड, बिल्डिंग के 16वें फ्लोर से कूदी

घटना की सूचना मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर जांच शुरू की. शुरुआती जानकारी के आधार पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के असली कारणों की सखोल जांच जारी है.

इसी दरम्यान, मृत छात्रा के पिता दीपक बिडलान ने गंभीर आरोप लगाया है कि शिक्षकों के निरंतर मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर उनकी बेटी ने यह चरम कदम उठाया. उनका कहना है कि बेटी कई दिनों से परेशान थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कदम उठाएगी.

परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप

दीपक बिडलान ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि — “हमें न्याय चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए. मेरी बेटी की मृत्यू के लिये स्कूल प्रशासन जिम्मेदार हैं."

वहीं, दूसरी तरफ, स्कूल के मुख्याध्यापक का कहना है कि मामला दुखद है. पुलिस जांच चल रही है और जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
