50 हजार का कर्ज, 74 लाख की वसूली! किसान को लोन के लिए बेचनी पड़ी किडनी, जांच में अंग निकालने की पुष्टि

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान द्वारा कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने के दावे ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया है कि मेडिकल जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि किसान रोशन कुदे के पास केवल एक ही किडनी है. यह जानकारी चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में कराई गई स्वास्थ्य जांच के बाद सामने आई है.

मेडिकल जांच में किडनी निकाले जाने की पुष्टि

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 29 साल के किसान रोशन कुदे का बुधवार को विस्तृत मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उसकी एक किडनी मौजूद नहीं है. इस आधार पर पुलिस मामले की जांच को और गहराई से आगे बढ़ा रही है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले रोशन कुदे ने दावा किया था कि उसे कुछ साहूकारों ने कर्ज चुकाने के दबाव में अपनी किडनी बेचने के लिए मजबूर किया. इस सनसनीखेज आरोप के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी और छह साहूकारों को गिरफ्तार किया गया था.

रोशन कुदे नागभीड़ तहसील के मिंथुर गांव का रहने वाला है और उसके पास करीब चार एकड़ कृषि भूमि है. खेती में लगातार नुकसान होने के कारण उसने अतिरिक्त आय के लिए डेयरी व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया था और इसके लिए गायें खरीदी थीं.

50 हजार का कर्ज बढ़कर हुआ 74 लाख

किसान ने पुलिस को बताया कि साल 2021 में उसने दो साहूकारों से 50 हजार रुपये उधार लिए थे, जिस पर 40 प्रतिशत ब्याज तय किया गया था. बाद में साहूकारों ने दावा किया कि ब्याज के साथ यह रकम बढ़कर 74 लाख रुपये हो गई है.

रोशन के मुताबिक, इसी दौरान एक साहूकार ने सुझाव दिया कि वह कर्ज चुकाने के लिए अपनी किडनी बेच दे. इसके बाद उसने इंटरनेट के जरिए एक एजेंट से संपर्क किया. एजेंट उसे पहले कोलकाता ले गया, जहां उसकी मेडिकल जांच हुई, और फिर उसे कंबोडिया भेजा गया. किसान का दावा है कि वहीं उसकी किडनी निकाली गई और बदले में उसे 8 लाख रुपये मिले.

इन साहूकारों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में जिन साहूकारों के नाम सामने आए हैं, उनमें किशोर बावनकुले, प्रदीप बावनकुले, संजय बल्लारपुरे, लक्ष्मण उरकुड़े, मनीष घाटबंधे और सत्यवान बोरकर शामिल हैं. मामला ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज किया गया है.

चंद्रपुर के एसपी सुदर्शन मुम्मका ने बताया कि किसान से लगातार जानकारी ली जा रही है और उसके वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसने कई साहूकारों से पैसे उधार लिए थे. पुलिस अब पूरे नेटवर्क और मानव अंग तस्करी के एंगल की भी जांच कर रही है.

