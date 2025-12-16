scorecardresearch
 
राज का साथ, मराठी अस्मिता की बात... BMC का दुर्ग बचाने जुट गई उद्धव सेना

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री बनती दिख रही है तो मराठी अस्मिता का भी दांव चला जाने लगे हैं. इस तरह उद्धव ठाकरे अपने सियासी दुर्ग बीएमसी को बचाए रखने के लिए हर एक दांव आजमा रहे हैं?

बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोस्ती (Photo-X)
बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोस्ती (Photo-X)

महाराष्ट्र के 29 नगर निगम चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल बढ़ गई है. शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपना आखिरी सियासी किला बीएमसी को बचाए रखने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके लिए मराठी अस्मिता का दांव चलने से लेकर अपने भाई राज ठाकरे के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए मराठी अस्मिता का दांव चला. उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि बीएमसी का चुनाव मराठी अस्मिता को बचाए रखने का चुनाव है, जिसके लिए सभी मराठी मानुष को साथ आना चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संजय राउत सीधे मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बंगले 'शिवतीर्थ' पर जाकर मुलाकात की. माना जा रहा है कि इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया गया है. इतना ही नहीं, राउत ने कांग्रेस को भी साथ आने का ऑफर दिया.

ठाकरे बंधुओं की केमिस्ट्री

बीएमसी सहित अन्य 29 नगर निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर किस्मत आजमाएंगे. दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है. इसी मद्देनजर संजय राउत ने मंगलवार को राज ठाकरे के साथ मुलाकात की ताकि सीट बँटवारे का फाइनल ऐलान किया जा सके.

संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नगर निगम चुनाव साथ लड़ेंगे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, पुणे, मीरा भायंदर, नासिक, नागपुर अन्य जगहों पर स्थानीय नेता फैसला करेंगे. इस बार हर मराठी मानुष का कर्तव्य है कि वे एक साथ आएँ और उद्धव और राज के एक साथ आने से उत्साह बढ़ा है. हम सभी कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं.

1996 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, जिसे बचाए रखने के लिए ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सारे आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है. राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस रजामंद नहीं है, जिसकी परवाह किए बगैर उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया. ऐसे में संजय राउत ने राज ठाकरे के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है.

मराठी अस्मिता का चला दांव

संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर निगम चुनाव को मराठी अस्मिता से जोड़कर सियासी दाँव चला. उन्होंने कहा कि बीएमसी सहित अन्य नगर निगम की चुनावी लड़ाई मराठा मानुष की है. यह लड़ाई मराठी अस्मिता को बचाए रखने की है, जिसके लिए हर पद पर बैठे लोगों को साथ आना चाहिए. मराठी अस्मिता को खत्म किया जा रहा है, जिसे बचाए रखने का यह आखिरी मौका है.

संजय राउत ने कहा कि हम बलिदान देंगे, लेकिन हम मुंबई को अमित शाह के पास नहीं जाने देंगे. यह राज्य जानता है कि रहमान डाकू कौन है, जो मुंबई को लूटना चाहता है. पूरा राज्य और देश जानता है कि मुंबई का रहमान डाकू कौन है. ऐसे में हर मराठी को आगे आकर अपने नगर निगम को बचाना चाहिए.

वह कहते हैं कि बीएमसी को ठाकरे परिवार अपने परिवार की तरह मानता है. ठाकरे परिवार ने मराठी मानुष के लिए बहुत बलिदान दिया है, उसे अब बचाने का समय है. इसीलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया.

शरद पवार और कांग्रेस को संदेश

उद्धव ठाकरे के सबसे मजबूत सिपहसालार माने जाने वाले संजय राउत ने महा विकास अघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार को भी सियासी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय हमारे साथ है. बिहार के चुनाव नतीजे के बाद लगता है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ गया है, जिसके लिए अकेले चुनाव लड़ने की बात उनके नेता कर रहे हैं.

संजय राउत ने कहा कि असल में कांग्रेस को मुंबई के लिए हमारे साथ होना चाहिए. हमने उनके वरिष्ठ नेताओं से बात की है, लेकिन वे अपने स्थानीय नेताओं की बात मान रहे हैं. हालांकि, हम अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अलग-अलग लड़ेंगे तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। उन्हें यह बात याद रखना चाहिए कि लोकसभा और राज्य जैसे और भी चुनाव होंगे.

शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग के बारे में मैं खुद बात करूंगा. राज के साथ हमारी बातचीत चल रही है. मुंबई में शरद पवार अभी हैं नहीं, लेकिन आएँगे तो बातचीत करेंगे। इस समय मुंबई के बाहर निश्चित रूप से उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है और अजित पवार और शरद पवार के बीच क्या है, यह बताना उन पर निर्भर है.

संजय राउत फुलफॉर्म में दिख रहे

कांग्रेस के स्थानीय नेता शिवसेना के साथ इसीलिए नहीं आना चाहते हैं कि वे गाली गलौज और मारपीट करते हैं. इस पर संजय राउत ने कहा कि कौन गाली नहीं देता? हम मराठी हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम गाली देते हैं. इसमें गलत क्या है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी संसद में गाली दे दी थी. 

संजय राउत न सिर्फ गाली की बात को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के दुश्मन अगर महाराष्ट्र आएंगे तो हम उसे पीटेंगे. इस तरह से संजय राउत फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं.

