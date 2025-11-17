बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर दिखी भाई उद्धव-राज की एकजुटता, शिवाजी पार्क में साथ दी श्रद्धांजलि

Bal Thackeray death anniversary: मुंबई के शिवाजी पार्क में सोमवार को हजारों लोग शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 13वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इस मौके पर सबसे खास नजारा था ठाकरे परिवार का एक साथ नजर आना.

उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि, बेटा आदित्य और उनके चचेरे भाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे - सभी लोग बालासाहेब के स्मारक पर पहुंचे.

कभी एक-दूसरे के खिलाफ रहने वाले उद्धव और राज ठाकरे इस बार काफी करीब दिखाई दिए. दोनों के बीच गर्मजोशी देखने लायक थी. ये संकेत माना जा रहा है कि दोनों शायद आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले किसी गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया है.

शिवाजी पार्क में ठाकरे परिवार की संयुक्त उपस्थिति (Photo: X/@ShivSenaUBT_)

शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी बीमारी के बावजूद श्रद्धांजलि देने पहुंचे. उन्होंने मास्क पहन रखा था और अपने भाई, विधायक सुनील राउत का हाथ थामे हुए थे.





स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत भी मास्क पहनकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे (Photo: PTI)

बाल ठाकरे की याद और विचार

बाल ठाकरे का निधन 17 नवंबर, 2012 को मुंबई स्थित उनके निवास ‘मातोश्री’ में लंबी बीमारी के बाद हुआ था. राज ठाकरे ने उनकी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि बालासाहेब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भाषा और अस्मिता के आधार पर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया और उसे पार्टी का रूप दिया.

शिवसेना पक्षाचे संस्थापक, हिंदुहृदयसम्राट आणि माझे काका स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची आज पुण्यतिथी. देशाच्या इतिहासात भाषिक अस्मितेच्या जोरावर एक प्रचंड चळवळ निर्माण करून त्यातून एका राजकीय पक्षाला जन्म देणारे बाळासाहेब. आणि पुढे जातीय अस्मिता तीव्र होण्याच्या काळात आणि भारतीय जनता… pic.twitter.com/Z223LMW51S — Raj Thackeray (@RajThackeray) November 17, 2025

राज ने लिखा कि जब देश में जाति आधारित राजनीति बढ़ रही थी और बीजेपी का “कमंडल” एजेंडा तेज हो रहा था, तब सिर्फ बाल ठाकरे ही ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदू स्वाभिमान को जिंदा रखा. उनके लिए हिंदू धर्म सिर्फ वोट पाने का साधन नहीं था, बल्कि गर्व और प्रेम का विषय था.

राज ठाकरे के मुताबिक, “बालासाहेब ने कभी तर्क और समझदारी का साथ नहीं छोड़ा. वे हिंदुत्व के कट्टर समर्थक थे, लेकिन आलोचनात्मक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग) भी रखते थे.”

बालासाहेब को नमन करते हुए राज ठाकरे (Photo: X/@ShivSenaUBT_)

बीजेपी पर अप्रत्यक्ष निशाना

अपने संदेश में राज ठाकरे ने बिना सीधे नाम लिए बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा कि आज की राजनीति सिर्फ सत्ता पाने और फिर उसे बर्बाद करने तक सीमित हो गई है. उन्होंने कहा, “बालासाहेब ने राजनीति से ज्यादा समाज सेवा को प्राथमिकता देने का विचार दिया था.”

