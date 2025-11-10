scorecardresearch
 

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार, जांच के आदेश

मुंबई के ओशिवारा थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया. बताया जाता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नाबालिग लड़की से छेड़खानी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे. इसी दौरान कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार किया गया.

पुलिसकर्मियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से किया दुर्व्यवहार. (Photo: Representational )
मुंबई के ओशिवारा थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया था. जिसको को लेकर कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से शिकायत की थी. वहीं अब पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

दरअसल ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में मुंबई पुलिस के पांच कर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (पीई) के आदेश दिए गए हैं. बजरंग दल के पदाधिकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस उपायुक्त (जोन 9) दीक्षित गेदाम ने शुक्रवार को बांद्रा डिवीजन के एसीपी को सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश केंगर और गणेश गायके, उप-निरीक्षक बाबू तोत्रे और दीपक बर्वे, और कांस्टेबल अज़ीम झाड़ी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब मंगलवार को एक अलग समुदाय के व्यक्ति द्वारा 11 वर्षीय लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. 

