scorecardresearch
 

Feedback

भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल वांछित गिरफ्तार, महाराष्ट्र ATS ने मालेगांव से किया अरेस्ट

महाराष्ट्र एटीएस ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी आंध्र प्रदेश में चल रहे एक केस में वांछित था.

Advertisement
X
मालेगांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मालेगांव से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल युवक गिरफ्तार. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र एटीएस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में नासिक जिले के मालेगांव से कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

आंध्र में दर्ज मामले में वांछित था आरोपी

आरोपी की पहचान तौसीफ शेख के रूप में हुई है और उसे सोमवार को मालेगांव से गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश में दर्ज एक मामले में वांछित था.

सम्बंधित ख़बरें

केरल एटीएस ने तमिलनाडु के होसुर से मोस्ट वांटेड नक्सली को किया गिरफ्तार 
बांग्लादेशी नागरिक सिराज और उसकी पत्नी.
UP ATS ने घुसपैठ के आरोप में अलीगढ़ से दो बांग्लादेशी नागरिकों को किया अरेस्ट 
यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की सजा. (Photo: Representational )
बलिया की अदालत का फैसला, यौन उत्पीड़न के दोषी को 25 साल की जेल 
मुंबई में बिकेंगी 'एनिमी प्रॉपर्टी', क्या है यह कानून और कौन खरीद सकता है  
Monkey climbs tree carrying a bundle of 500 rupee notes (Photo- Screengrab)
नोटों की 'बारिश': बंदर बाइक से 500 की गड्डी ले उड़ा, पेड़ पर फाड़कर बरसाए पैसे!  

यह भी पढ़ें: झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अलकायदा से जुड़े आतंकवादी सहित सात गिरफ्तार

अधिकारी के अनुसार, शेख कथित तौर पर "देश के खिलाफ कट्टरपंथी दुष्प्रचार" कर रहा था और कुछ विदेशी नागरिकों के संपर्क में था. उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और शेख वांछित आरोपियों में शामिल था.

यह भी पढ़ें: रिटायर्ड डाककर्मी से 5 लाख का साइबर फ्रॉड, एटीएस अधिकारी बनकर किया डिजिटल अरेस्ट

संयुक्त अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी

Advertisement

आंध्र प्रदेश पुलिस को शेख के बारे में एक विशेष सुराग मिला, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र एटीएस को सूचित किया. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को उन्होंने मालेगांव में एक संयुक्त अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement