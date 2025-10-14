भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल वांछित गिरफ्तार, महाराष्ट्र ATS ने मालेगांव से किया अरेस्ट

महाराष्ट्र एटीएस ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में नासिक जिले के मालेगांव से कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

आंध्र में दर्ज मामले में वांछित था आरोपी

आरोपी की पहचान तौसीफ शेख के रूप में हुई है और उसे सोमवार को मालेगांव से गिरफ्तार किया गया. महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के एक अधिकारी ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश में दर्ज एक मामले में वांछित था.

अधिकारी के अनुसार, शेख कथित तौर पर "देश के खिलाफ कट्टरपंथी दुष्प्रचार" कर रहा था और कुछ विदेशी नागरिकों के संपर्क में था. उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और शेख वांछित आरोपियों में शामिल था.

संयुक्त अभियान के दौरान हुई गिरफ्तारी

आंध्र प्रदेश पुलिस को शेख के बारे में एक विशेष सुराग मिला, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र एटीएस को सूचित किया. अधिकारी ने बताया कि सोमवार को उन्होंने मालेगांव में एक संयुक्त अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

