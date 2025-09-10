scorecardresearch
 

Feedback

कुख्यात नटवरलाल दंपति चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका गिरफ्तार... देश भर में घूम-घूम करते थे ठगी

देश भर में घूम-घूम कर लोगों से ठगी करने वाले कुख्यात नटवरलाल दंपति चंद्रभूषण सिंह एवं प्रियंका सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दोनों की गिरफ्तारी जमशेदपुर स्पेशल पुलिस टीम की तरफ से की गई है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में ठग दंपति. (Photo: Screengrab)
पुलिस गिरफ्त में ठग दंपति. (Photo: Screengrab)

झारखंड के जमशेदपुर सहित पूरे देश में करोड़ों की ठगी करने वाले कुख्यात नटवरलाल दंपति चंद्रभूषण सिंह एवं प्रियंका सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने दोनों को धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया है, जब वह दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही तेजस राजधानी ट्रेन से सफर कर रहे थे. आरोप है कि दंपति ने पिछले कुछ सालों में देश भर के 100 से ज्यादा लोगों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी की है.

मंगलवार को सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वर्ष 2022 में टेल्को निवासी महेश्वर बेसरा ने साकची थाना में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह पर मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया कि दोनों ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर उनसे ठगी की. मामला दर्ज होने के बाद से ही यह दंपति फरार था.

यह भी पढ़ें: रेलवे का इंजीनियर 'नटवर लाल', स्क्रैप माफियाओं को बेच डाला स्टीम इंजन, खुलासा हुआ तो हैरान रह गए लोग

सम्बंधित ख़बरें

Online Casino Racket Busted in Delhi
QR कोड, APP और OTP के जरिए ठगी... दिल्ली में कैसीनो रैकेट का पर्दाफाश, 9 लोग गिरफ्तार 
पुलिस को गंभीर सबूत मिले हैं.(Photo: AI-generated)
डिप्रेशन दूर करने का झांसा देकर युवती ने 17 लाख की ठगी की, फोटो वायरल करने की दी धमकी 
1500 रुपये में बेचकर लोगों से ठगी करता था.(Photo: Ashish Shrivastava/ITG)
फर्जी आधार कार्ड सॉफ्टवेयर बेचने वाला एजेंट गिरफ्तार, 2 हजार से अधिक लोगों से की ठगी 
कौशांबी में CBI-CID अधिकारी बनकर लोगों से ठगी  
ISIS terrorist arrested from Ranchi
रांची से संदिग्ध ISIS आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS को ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी 

घूम-घूमकर करते थे ठगी

हाल ही में एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि यह दंपति राजधानी ट्रेन से यात्रा कर रहा है. जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ट्रेन में सवार हुई और गोमो स्टेशन पर रुकते ही दोनों को पकड़ लिया गया.

Advertisement

पुलिस पूछताछ में दंपति ने स्वीकार किया है कि उन्होंने घूम-घूम कर भारत के कई शहरों में ठगी की और कुछ मामलों में पीड़ितों को आंशिक पैसे भी लौटाए. पुलिस उनके अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की जांच कर रही है. सिटी एसपी ने बताया कि अब तक 28 मामले की जानकारी मिली है. जिसमें उन्होंने इस तरह की ठगी की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement