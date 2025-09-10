कुख्यात नटवरलाल दंपति चंद्रभूषण सिंह और प्रियंका गिरफ्तार... देश भर में घूम-घूम करते थे ठगी

झारखंड के जमशेदपुर सहित पूरे देश में करोड़ों की ठगी करने वाले कुख्यात नटवरलाल दंपति चंद्रभूषण सिंह एवं प्रियंका सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने दोनों को धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया है, जब वह दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही तेजस राजधानी ट्रेन से सफर कर रहे थे. आरोप है कि दंपति ने पिछले कुछ सालों में देश भर के 100 से ज्यादा लोगों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी की है.

मंगलवार को सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वर्ष 2022 में टेल्को निवासी महेश्वर बेसरा ने साकची थाना में मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह पर मामला दर्ज कराया था. शिकायत में कहा गया कि दोनों ने रुपए दोगुना करने का झांसा देकर उनसे ठगी की. मामला दर्ज होने के बाद से ही यह दंपति फरार था.

घूम-घूमकर करते थे ठगी

हाल ही में एसएसपी को गुप्त सूचना मिली कि यह दंपति राजधानी ट्रेन से यात्रा कर रहा है. जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ट्रेन में सवार हुई और गोमो स्टेशन पर रुकते ही दोनों को पकड़ लिया गया.

पुलिस पूछताछ में दंपति ने स्वीकार किया है कि उन्होंने घूम-घूम कर भारत के कई शहरों में ठगी की और कुछ मामलों में पीड़ितों को आंशिक पैसे भी लौटाए. पुलिस उनके अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की जांच कर रही है. सिटी एसपी ने बताया कि अब तक 28 मामले की जानकारी मिली है. जिसमें उन्होंने इस तरह की ठगी की है.

