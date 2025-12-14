नशे के खिलाफ झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई... हजारीबाग में 2 तस्कर गिरफ्तार, लातेहार में 65 लाख का अवैध माल बरामद

झारखंड पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग जिले में दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, शनिवार को कोर्रा थाना क्षेत्र के कैनरी हिल के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार सवार दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए.

और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी बरही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. उनके पास से 20 किलो डोडा (पोस्त का भूसा) और 2 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा कार, तीन मोबाइल फोन और 5 हजार 500 रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: हजारीबाग: 15 लाख के बीमा के पैसों के लिए बीवी की गला दबाकर जान ले ली, रचा झूठा ड्रामा

NDPS एक्ट में मुकदमा, जांच जारी

इस मामले में संबंधित धाराओं में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. SDPO अमित आनंद ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किन-किन जगहों पर की जानी थी. पुलिस नेटवर्क के अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी कीमत पर तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा.

लातेहार में पलटा कंटेनर, 50 लाख की विदेशी शराब जब्त

दूसरी ओर, लातेहार जिले में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. चंदवा थाना क्षेत्र के देव नद ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक पलट गया, जिससे 1 हजार से ज्यादा कार्टन अवैध विदेशी शराब बरामद हुई. शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी. चेकिंग टीम को देखकर चालक भागने की कोशिश करने लगा, इसी दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. चालक और उसका हेल्पर मौके से फरार हो गए.

फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी

चंदवा थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक व हेल्पर की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

---- समाप्त ----