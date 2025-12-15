scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: लातेहार में हाथियों के झुंड ने व्यक्ति को कुचला, हुई दर्दनाक मौत

लातेहार जिले में हाथियों के झुंड ने 21 साल के एक आदमी को कुचल दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना भैसदों गांव में हुई. इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं.

Advertisement
X
हाथियों के झुंड ने व्यक्ति को कुचला. (Photo: Representational )
हाथियों के झुंड ने व्यक्ति को कुचला. (Photo: Representational )

झारखंड के लातेहार जिले में हाथियों के झुंड ने 21 साल के एक आदमी को कुचलकर मार डाला. इस बात की जानकारी एक फॉरेस्ट अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार रात बालूमाथ पुलिस स्टेशन के तहत भैसदों गांव में हुई, जब आर्यन लोहरा शौच के लिए अपने घर के बाहर गया था.

बालूमाथ फॉरेस्ट रेंजर नंद कुमार मेहता ने कहा कि रविवार रात जब वह शौच के लिए बाहर गया था, तो 10-12 हाथियों का झुंड इलाके से गुजर रहा था. अंधेरे की वजह से वह आदमी हाथियों को आते हुए नहीं देख सका और उनके पैरों तले कुचल गया.

यह भी पढ़ें: पौड़ी गढ़वाल में हाथियों के झुंड ने शख्स को कुचला, हाइवे के नीचे नाले में मिली लाश

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट. (Photo: Representational)
खूंटी में कारोबारी और उसके सहयोगी का अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती, 6 गिरफ्तार 
IndiGo highlighted that customs tribunals have previously ruled that such double taxation is impermissible under law.
IndiGo को एक और झटका, रांची में लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक, बाल-बाल बचे यात्री 
Babulal Marandi
झारखंड के IFS अधिकारी पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, हेमंत सरकार से की जांच की मांग 
ED takes major action against illegal cough syrup trafficking
झारखंड: कफ सिरप तस्करी के मामले में ED का एक्शन, दर्जनों ठिकानों पर रेड 
Proposal to rename Jharkhand Raj Bhavan as Birsa Bhavan and Dumka Raj Bhavan as Sidhu Kanho Bhavan
झारखंड राजभवन का नाम बिरसा भवन किया जाए, विधानसभा में रखा गया प्रस्ताव 

हाथियों से मौत पर दिया जाता है 4 लाख का मुआवजा

मरने वाले के परिवार को तुरंत 40,000 रुपये की मदद दी गई है, और बाकी मुआवजा कुछ ऑफिशियल प्रोसेस के बाद दिया जाएगा. आपको बता दें कि झारखंड में हाथी के हमले से मौत होने पर 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: हाथियों के झुंड ने एक ही परिवार के तीन लोगों को कुचलकर मार डाला, परिवार में मचा कोहराम

Advertisement

मेहता ने आगे कहा कि बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए बालूमाथ पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है. गांववालों ने इस घटना पर गुस्सा जताया है. उन्होंने मांग की कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई पक्का हल निकाले. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement