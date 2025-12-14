जमशेदपुर: युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर... 2 गिरफ्तार

झारखंड के जमशेदपुर के बाराद्वारी इलाके में इस महीने की शुरुआत में एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) कुमार शिवाशीष ने बताया कि मुख्य आरोपी के लोकल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं.

2 और 3 दिसंबर की रात दिया था हत्याकांड को अंजाम

पुलिस ने बताया कि शेखर सैंडिल की कथित तौर पर 2 और 3 दिसंबर की रात को सीतारामडेरा पुलिस स्टेशन के बाराद्वारी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के नाम बताए, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

पीड़ित और आरोपी के बीच थी पुरानी दुश्मनी

पुलिस ने आरोपियों से जुर्म में इस्तेमाल किया गया हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. एसपी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी देवनगर में पड़ोसी थे और उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी. मामले में आगे की जांच चल रही है.

