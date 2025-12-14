scorecardresearch
 
जमशेदपुर: युवक की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर... 2 गिरफ्तार

जमशेदपुर में एक शख्स की दिसंबर के पहले सप्ताह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद से ही पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, मुख्य आरोपी के कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.

जमशेदपुर में युवक की हत्या के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर. (Photo: Representational )
झारखंड के जमशेदपुर के बाराद्वारी इलाके में इस महीने की शुरुआत में एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक एजेंसी के मुताबिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) कुमार शिवाशीष ने बताया कि मुख्य आरोपी के लोकल कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं.

यह भी पढ़ें: 50 से ज्यादा CCTV, 100 कॉल रिकॉर्ड और 12 घंटे... दिल्ली पुलिस ने ऐसे किया दिलीप मर्डर केस का खुलासा, पत्थर से हुआ था कत्ल

2 और 3 दिसंबर की रात दिया था हत्याकांड को अंजाम

पुलिस ने बताया कि शेखर सैंडिल की कथित तौर पर 2 और 3 दिसंबर की रात को सीतारामडेरा पुलिस स्टेशन के बाराद्वारी इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के नाम बताए, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: भलस्वा डेयरी मर्डर केस: दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, 14 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित और आरोपी के बीच थी पुरानी दुश्मनी

पुलिस ने आरोपियों से जुर्म में इस्तेमाल किया गया हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है. एसपी ने बताया कि पीड़ित और आरोपी देवनगर में पड़ोसी थे और उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी. मामले में आगे की जांच चल रही है. 

