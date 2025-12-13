scorecardresearch
 
भलस्वा डेयरी मर्डर केस: दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, 14 महीने से फरार आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने भलस्वा डेयरी मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल की है. 14 महीने से फरार चल रहा 23 साल का आरोपी सुभान खान आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर फायरिंग कर एक युवक की हत्या में शामिल होने का आरोप है. पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है.

15 अक्टूबर 2024 को गोली मारकर शाहरुख की हत्या कर दी गई थी. (Photo: X/@CrimeBranchDP)
दिल्ली में एक साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है. दिल्ली पुलिस ने 23 साल के सुभान खान को गिरफ्तार किया है, जो भलस्वा डेयरी इलाके में दर्ज एक मर्डर केस में वॉन्टेड था. आरोपी अक्टूबर 2024 से गिरफ्तारी से बच रहा था. कोर्ट में उसके खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 15 अक्टूबर 2024 का है. सुभान खान और उसके साथियों ने नासिर नामक व्यक्ति के घर पर फायरिंग की थी. इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए थे, जिनमें से शाहरुख की बाद में मौत हो गई थी. इस मामले में शाहरुख के परिजनों की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

पुलिस जांच में पहले ही चार आरोपियों शकील, अंकित, प्रिंस और जुबेर को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन सुभान खान लगातार फरार चल रहा था. उसके संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी की गई, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बच निकलता रहा. शुक्रवार को इनपुट मिला कि आरोपी GT रोड के पास टिकारी खुर्द बस स्टैंड पर एक साथी से मिलने आने वाला है. 

इसके बाद पुलिस टीम ने वहां जाल बिछाया और दोपहर करीब 3 बजे सुभान खान को पकड़ लिया गया. गिरफ्तारी के वक्त आरोपी ने पहले झूठी पहचान बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने भलस्वा डेयरी फायरिंग और मर्डर केस में अपनी भूमिका कबूल कर ली. उसने बताया कि वो वारदात वाली जगह पर मौजूद था.

उसके पास देसी पिस्टल थी, जबकि ग्रुप के अन्य सदस्यों के पास भी हथियार थे. फायरिंग के बाद वह मौके से फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा. आरोपी के लंबे समय तक फरार रहने के चलते उसके खिलाफ कानूनी रूप से प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई शुरू की गई थी. अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

