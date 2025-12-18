scorecardresearch
 
जमशेदपुर: थाने में तैनात महिला चौकीदार की हत्या, प्रेमी ने मिलने बुलाकर रेता गला

जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में तैनात महिला चौकीदार की बेरहमी से हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया है. बीच सड़क पर खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई. परिजनों ने मृतका के प्रेमी पर गला रेतने और चाकू से वार कर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है.

थाने में तैनात महिला चौकीदार की हत्या, प्रेमी ने मिलने बुलाकर रेता गला (Photo: itg)
झारखंड में जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा सिदगी मुख्य सड़क पर गुरुवार को एक महिला चौकीदार का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान पोटका थाने में तैनात महिला चौकीदार ज्योतिका हेमरम के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला बेहद नृशंस हत्या का प्रतीत हो रहा है, जिसमें गला रेतने के साथ-साथ चाकू से कई वार किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच सड़क किनारे महिला का शव पड़ा हुआ देखा गया. शव के पास ही उनकी स्कूटी खड़ी थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह स्वयं वहां पहुंची थीं. घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही पोटका थाना की पुलिस, डीएसपी, बीडीओ और सीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. घटनास्थल से खून के निशान और अन्य अहम सबूत भी एकत्र किए गए हैं.

मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ज्योतिका हेमरम की हत्या उसके प्रेमी ने की है. परिजनों का दावा है कि आरोपी ने पहले फोन कर ज्योतिका को मिलने के लिए बुलाया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर गला रेत दिया. इसके बाद उसने चाकू से कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

Advertisement

परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. उनका कहना है कि ज्योतिका अपने परिवार की जिम्मेदार सदस्य थी और पुलिस विभाग में काम करते हुए भी वह सुरक्षित नहीं रही, जो बेहद चिंताजनक है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. संदिग्ध प्रेमी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

 

