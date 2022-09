Jharkhand: हजारीबाग सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 8, पुल से नीचे नदी में गिर गई थी बस

झारखंड के हजारीबाग जिले में एक यात्री बस पलट कर नीचे गिर कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं. घटना टाटीझरिया सिवाने नदी पर बने पुल के पास की है. एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि हादसे के बाद प्रशासन की ओर से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया.

घटना में गंभीर रूप से घायलों को तत्काल हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया. वहीं, गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रिम्स रेफर किया गया है.

एसपी ने बताया कि दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि बाकी 5 की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी. हादसे के बाद कई यात्री बस के अंदर बुरी तरह फंसे हुए थे. सभी को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

बताया जा रहा है कि सभी लोग गिरिडीह से बस में सवार होकर गुरुद्वारे में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने रांची जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यात्री बस की पत्ती टूट गई, जिससे अनियंत्रित होकर बस नदी में पलट गई. बस में कुल 52 के करीब यात्री सवार थे.

मृतकों की पहचान सुरजीत सिंहग सेवादार (43), रानी कौर सलूजा (70) कमलजीत कौर (45), जगजीत कौर (70), शिवा (20), रविंद्र कौर (46) और अमृत पाल अरोड़ा (22) के रूप में हुई.

उधर, हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है. उन्होंने ट्वीट किया, ''हजारीबाग, झारखंड में हुए सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु के समाचार से अत्यंत दुःख हुआ. इस हादसे में प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं. मैं सभी पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.''

Anguished by the loss of lives in the bus accident in Hazaribagh district, Jharkhand. In this tragic hour, my thoughts are with the bereaved families. Praying that the injured recover soon: PM @narendramodi