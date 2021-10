J-K: 'आओ आमना-सामना हो जाए...', बिंदरू की बेटी की आतंकियों को खुली चुनौती

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के प्रमुख फॉर्मासिस्ट माखन लाल बिंदरू की बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंदरू, ने उनके पिता की हत्या करने वाले बंदूकधारियों को एक बहस में उनका सामना करने की चुनौती दी है. श्रद्धा के पिता माखन लाल की मंगलवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कल मंगलवार को श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में अलग-अलग घटनाओं में संदिग्ध आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदरू समेत तीन नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी. माखन लाल बिंदरू की श्रीनगर में उनकी दुकान बिंदरू मेडिकेट में हत्या कर दी गई थी.

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने बुधवार को पीड़ित परिजनों से मुलाकात की. परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुख की बात है. उन्होंने लोगों को सब कुछ दिया. जब लोग यहां से चले गए तब भी वे लोगों की सेवा के लिए रुके रहे. लेकिन कुछ अमानवीय लोगों ने उनकी हत्या कर दी.

दूसरी ओर, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने ट्वीट कर कहा कि हफ्त चिनार चौक से जहांगीर चौक (जहां बिंदरू मेडिकेट स्थित है) तक की सड़क का नाम शहीद माखन लाल बिंदरू रोड रखा जाएगा, जो समाज में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि होगी. इस संबंध में एक प्रस्ताव औपचारिक रूप से एसएमसी जनरल काउंसिल में प्रस्तावित किया जाएगा.

उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगीः श्रद्धा



पिता की आतंकियों की ओर से की गई हत्या पर श्रद्धा बिंदू ने कहा, 'उनके पिता भले ही मर गए हों, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी. मेरे पिता एक लड़ाकू थे, हमेशा कहते थे कि 'मैं अपने जूते पहनकर मरूंगा.''

श्रद्धा ने कहा, 'आप एक व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन आप माखन लाल की आत्मा को नहीं मार सकते. जिसने मेरे पिता को गोली मारी है, मेरे सामने आओ. मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी, जबकि राजनेताओं ने तुम्हें बंदूकें और पत्थर दिए. आप बंदूकों और पत्थरों से लड़ना चाहते हैं? यही कायरता है. सभी राजनेता आपका उपयोग कर रहे हैं, आओ और शिक्षा पर बहस करो.'

उन्होंने आगे कहा, 'मिस्टर, जिन्होंने काम करते समय मेरे पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, अगर आप में हिम्मत और साहस है, तो आओ और हमारे साथ आमने-सामने बहस करें. फिर हम देखेंगे कि आप क्या हैं. आप नहीं करेंगे. एक शब्द बोलने में सक्षम हो. आप केवल पत्थर फेंक सकते हैं और पीछे से गोलियां चला सकते हो.'

