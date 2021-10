J-K: माखन लाल बिंदरू के परिजनों से मिले फारुक अब्दुल्ला, कश्मीर के लाल चौक पर जलाई गई मोमबत्तियां

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल बिंदरू की गोली मारकर हत्या करने के बाद वहां पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने माखन लाल बिंदू के परिजनों से मुलाकात की.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने मंगलवार को आतंकवादियों ने दो घंटे के भीतर 3 नागरिकों की हत्या कर दी. आतंकियों ने सबसे पहले श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी. माखन लाल की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है. इस बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की.

शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुख की बात है. उन्होंने लोगों को सब कुछ दिया. जब लोग यहां से चले गए तब भी वे लोगों की सेवा के लिए रुके रहे. लेकिन कुछ अमानवीय लोगों ने उनकी हत्या कर दी.

लाल चौक पर जलाई गईं मोमबत्तियां

श्रीनगर में अमरनाथ जी यात्रा कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष नानाजी डेम्बी ने कहा कि आतंकवादी द्वारा मारे गए तीन लोगों के लिए कैंडल लाइट निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया. इस बीच आतंकियों की ओर से फायरिंग में मारे गए 3 लोगों की याद में लाल चौक पर मोमबत्तियां जलाई गईं.

श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने ट्वीट कर कहा कि श्रीनगर के लाल बाजार में आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मारे गए एक गरीब स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान के परिवार से मिलने के लिए व्यक्तिगत रूप से बिहार के भागलपुर जाएंगे. उनका परिवार हमारी हर अंतिम सहानुभूति, नैतिक समर्थन और स्नेह का हकदार है. हम उनके दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं.

Will personally travel to Bhagalpur, Bihar to meet the family of Virender Paswan - a poor street vendor who was mercilessly killed by terrorists at Lal Bazar, Srinagar.



His family deserves every last bit of our empathy, moral support and affection. We mourn his tragic demise.