शिमला-मनाली में हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखकर चेताया

देशभर में कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए स्थानीय राज्य सरकारों की ओर से प्रतिबंधों में कई तरह की ढील दिए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य है. हालांकि कई शहरों में नियमों का उल्लंघन जारी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है.

सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े पर्यटक स्थलों शिमला और मनाली में कोरोना ​​उपयुक्त व्यवहार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है.

सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य सचिव की ओर से देश में सबसे अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट वाले 73 जिलों और राज्यों को पत्र लिखा गया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हिल स्टेशनों की यात्रा करने वाले लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं. यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया तो हम प्रतिबंधों में ढील को फिर से रद्द कर सकते हैं.

People travelling to hill stations are not following COVID-appropriate behaviour. We can nullify the ease in restrictions again if protocols not complied with: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/nOAMGccud2