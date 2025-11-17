scorecardresearch
 

एक ही चिता पर अंतिम संस्कार... पति-पत्नी ने एक फंदे पर लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखी थी आखिरी इच्छा

हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही फंदे पर लटककर सुसाइड करने वाले दंपती की आखिरी इच्छा पूरी की गई. पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. पति-पत्नी ने अपने किराए के कमरे पर फांसी लगा ली थी. इससे पहले दंपती ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा- हमारे शव मां-बाप को सौंप देना और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करना.

सागर के दंपती ने हरियाणा में किया सुसाइड.(Photo:ITG)
सागर के दंपती ने हरियाणा में किया सुसाइड.(Photo:ITG)

हरियाणा के रेवाड़ी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दंपती ने एक ही फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली. इस जोड़े ने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसके बाद दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. 

मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के सागर जिले के बरपानी गांव के राजकुमार (26) और उसकी पत्नी हाली (22) के रूप में हुई है. राजकुमार के भाई महेंद्र ने बताया कि राजकुमार और हाली ने साल 2020 में लव मैरिज की थी. शादी के बाद ही वे रोजगार की तलाश में रेवाड़ी के धारूहेड़ा आए थे. 

राजकुमार गुरुग्राम के बिनौला में एक कंपनी में काम करता था. 11 बजे दोनों किसी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में गए थे. 1 बजे लौट आए. शनिवार सुबह करीब 8 बजे राजकुमार ने उसके साथ नाश्ता किया था. इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया. 

महेंद्र ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब उसके बड़े भाई राजकुमार को बुलाने गया, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला. शक होने पर उन्होंने खिड़की से झांका तो राजकुमार और हाली एक ही फंदे पर लटके हुए थे. देखें Video:- 

राजकुमार के भाई महेंद्र ने यह भी बताया कि जब उन्होंने राजकुमार की इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो पता चला कि उसने पार्टी से आने के बाद इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी. जिसमें उसने लिखा था- ''भाइयों सभी को आखिरी गुड नाइट.''

लव मैरिज करने वाले राजकुमार और हाली बच्चे न होने से परेशान थे.

धारूहेड़ा थाने के एसएचओ कश्मीर सिंह ने बताया कि दंपती ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है. इसमें लिखा है, 'हम मर्जी से यह कदम उठा रहे हैं.'

साथ ही यह भी लिखा कि हम दोनों को एक ही कफन में साथ लिटा देना और एक चिता पर अंतिम संस्कार करना. हालांकि, वह बच्चा न होने से परेशान थे या सुसाइड किस वजह से किया है? इस बारे में दंपती ने कुछ नहीं लिखा था. हालांकि, परिवार के सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ.

