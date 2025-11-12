कार में सवार थे चार लोग, दो लोगों के बैग से निकले एक करोड़... पुलिस ने जब्त कर आयकर विभाग को दी सूचना

रोहतक में पुलिस को एक कार से 1 करोड़ रुपये कैश मिले. पुलिस लगातार वाहनों की आवाजाही पर नजर रख रही है. चेकिंग के दौरान झज्जर से आ रही कार को रोका गया, उसमें चार लोग सवार थे. पुलिस को दो लोगों के बैग में 500, 100 और 200 रुपये के नोटों के बंडल मिले. नोट गिने गए तो करीब एक करोड़ रुपये निकले.

एजेंसी के अनुसार, रोहतक के पुलिस अधीक्षक (SP) एस.एस. भोरिया ने बताया कि पुलिस टीम सोमवार रात वाहनों की नियमित जांच कर रही थी. इसी दौरान शिवाजी कॉलोनी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश सैनी के नेतृत्व में एक टीम ने झज्जर की ओर से आ रही एक कार को रोककर चेकिंग की. वाहन में कुल चार लोग सवार थे.

जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, तो पीछे की सीट पर बैठे दो व्यक्तियों के पास मौजूद बैगों में 500, 200 और 100 रुपये के नोटों के बंडल मिले. जब कैश गिना गया, तो उसकी कुल राशि एक करोड़ रुपये निकली.

पुलिस ने तुरंत कैश जब्त किया और उसे रोहतक कोषागार (Treasury) में जमा करा दिया. इस मामले की जानकारी आयकर विभाग (Income Tax Department) को भी दी गई है.

SP भोरिया ने बताया कि वर्तमान में पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है. दिल्ली में हुई घटना के बाद वाहन चेकिंग की जा रही है, ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि या अवैध धन का परिवहन रोका जा सके. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, कार में सवार चारों व्यक्तियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. वे यह रकम कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे, इस बारे में भी ब्योरा मांगा गया है. दस्तावेजों और पहचान पत्रों की जांच की जा रही है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह रकम किसी चुनावी या राजनीतिक गतिविधि से तो जुड़ी नहीं है. फिलहाल पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया है, चारों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है, और पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है.

