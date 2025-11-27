scorecardresearch
 

पाक जासूसी मामला... नूंह का वकील रिजवान पुलिस रिमांड पर, आतंकी फंडिंग में शामिल पंजाब का हवाला कारोबारी भी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह के युवा वकील रिजवान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

वकील के परिवार ने आरोपों को बताया निराधार.(Photo:ITG)
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी और आतंकी फंडिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार नूंह के युवा वकील रिजवान को बुधवार देर रात अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने रिजवान को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने और लेन-देन में सहयोग करने के आरोप में पंजाब के जालंधर निवासी अजय अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया है.

लिस ने पंजाब के जालंधर के शाहकोट निवासी अजय अरोड़ा को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर मिठाई का कारोबारी है और हवाला का काम भी करता था. अजय अरोड़ा पर हवाला के जरिए रिजवान को पैसे पहुंचाने और संदिग्ध लेन-देन में सहयोग करने का आरोप है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिजवान के पंजाब नेशनल बैंक खाते में करोड़ों रुपये की हवाला राशि पाकिस्तानी हैंडलरों से आई थी. इस राशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से पंजाब में देशविरोधी गतिविधियों और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में किया जाना था.

8 दिन की रिमांड 
मीडिया को भनक न लगे, इसलिए दोनों आरोपियों को रात करीब ढाई बजे सीजेएम छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया. सरकारी वकील विजय सहरावत ने बताया कि पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 8 दिन का रिमांड दिया है.

रिमांड के दौरान पुलिस अजय अरोड़ा से करीब 33-34 लाख रुपए की बरामदगी करने और अन्य सुरागों का पता लगाने की कोशिश करेगी.

नूंह जिलाके रिजवान के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किया है, जिनकी फॉरेंसिक जाँच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध चैट और दस्तावेज पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े मिले हैं.

पुलिस ने फिलहाल मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

उधर, रिजवान के परिजनों ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं और उनसे सामान्य बातचीत होती रहती है, लेकिन देश विरोधी किसी भी गतिविधि में रिजवान शामिल नहीं है.

परिजनों ने बताया कि 24 नवंबर की शाम रिजवान सोहना कोर्ट से घर लौट रहा था और रास्ते में अपने साथी के साथ पीपाका (ससुराल) रुका था, तभी पुलिस ने उसे उठा लिया.

गांव के सरपंच अशफाक ने कहा कि रिजवान एक होनहार और काबिल वकील था. गुरुग्राम, नूंह और सोहना कोर्ट में प्रैक्टिस करता था. उसका सम्मानित परिवार है, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई.

बता दें कि इससे पहले मई महीने में तावड़ू के गांव कांगरका और नगीना के गांव राजाका से दो युवकों को पाकिस्तान जाकर आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. रिजवान की गिरफ्तारी के साथ इस साल मेवात में पाक जासूसी के आरोप में कुल तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, रिजवान का एक साथी वकील भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है. पुलिस ने अभी मामले पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जांच गहनता से चल रही है. पूरे क्षेत्र में इस गिरफ्तारी से हड़कंप की स्थिति है.

(रिपोर्ट: कासिम खान)

---- समाप्त ----
