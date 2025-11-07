scorecardresearch
 

हिसार में सब इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर हत्या, घर के बाहर हुड़दंग रोकने पर युवकों ने किया हमला

हरियाणा के हिसार में सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की ईंट और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. उन्होंने अपने घर के बाहर हो रहे हुड़दंग का विरोध किया था. वारदात गुरुवार रात ढाणी श्यामलाल इलाके में हुई. आरोपी कार और बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं.

युवकों ने घर के आगे कर दी सब इंस्पेक्टर की हत्या
युवकों ने घर के आगे कर दी सब इंस्पेक्टर की हत्या

हरियाणा के हिसार से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. ढाणी श्यामलाल इलाके में गुरुवार देर रात कुछ युवकों ने सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की ईंटों और डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. 

रमेश कुमार एडीजीपी ऑफिस में तैनात थे और उनकी जनवरी 2026 में रिटायरमेंट होनी थी. जानकारी के अनुसार, सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे. गुरुवार रात करीब साढ़े 10 बजे कुछ युवक गली में हुड़दंग और गाली-गलौज कर रहे थे. 

दोबारा लौटे युवक और कर दी हत्या

रमेश कुमार ने बाहर आकर युवकों को ऐसा करने से मना किया, जिस पर युवक वहां से चले गए. करीब एक घंटे बाद वही युवक फिर लौटे. इस बार कार और दोपहिया वाहनों पर सवार होकर वो पहुंचे और रमेश के घर के बाहर दोबारा शोरगुल शुरू कर दिया. 

जब रमेश बाहर आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, तो युवकों ने डंडों और ईंटों से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. रमेश बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए. चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां से कार और दो बाइक छोड़कर फरार हो गए.

आरोपियों के लिए कई टीमें गठित 

रमेश कुमार को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मौके से कार और दो वाहन जब्त कर लिए हैं और आरोपियों की तलाश में कई टीमों को तैनात किया गया है.

परिवार के कई सदस्य पुलिस विभाग में कार्यरत हैं. पूरे इलाके में इस घटना के बाद गुस्से और आक्रोश का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा दुस्साहस कोई न करे.

 

