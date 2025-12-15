scorecardresearch
 
नूंह में घने कोहरे का कहर... दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई हादसे, CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत

हरियाणा के नूंह जिले में घने कोहरे की वजह से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सहित कई जगह सड़क हादसे हुए हैं. 10–12 वाहनों की टक्कर में CISF इंस्पेक्टर सहित दो लोगों की मौत हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए.

कोहरे की वजह से वाहनों में भिड़ंत (Photo: Kasim Khan/ITG)
हरियाणा के नूंह जिले में सोमवार सुबह घने कोहरे के चलते कई सड़क हादसों की जानकारी सामने आई है. थाना पिनगवां क्षेत्र के अंतर्गत गांव रनियाला पटाकपुर के पास मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे के वजह से 10-12 वाहन और 2 ट्रक आपस में टकरा गए. इस दर्दनाक हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरिश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा, जयपुर निवासी खलील की मौत की खबर भी सामने आई है.

नूंह जिले में रविवार सुबह से ही जबरदस्त कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता बेहद कम हो गई. रनियाला पटाकपुर के पास हुए हादसे में 4-5 अन्य अज्ञात व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेजा गया. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया. फिलहाल एक्सप्रेसवे पर किसी तरह का कोई जाम नहीं है.

घटनाओं की सीरीज...

गांव बनारसी के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 45 के नजदीक 7-8 वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई. हालांकि, वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं. इसके अलावा, दिल्ली-अलवर रोड पर गांव घासेड़ा में रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई. इस हादसे में भी कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.

यह भी पढ़ें: घना कोहरा बना जानलेवा! ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर भिड़े 12 वाहन... कई लोग घायल

ट्रैफिक पर प्रभाव और प्रशासन की अपील...

दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग जगहों पर कई हादसे हुए, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. दो व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अन्य जगहों से भी हादसों की खबरें मिल रही हैं. कुल मिलाकर, सर्दी के मौसम में पहले ही दिन घने कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया और सड़क हादसों की संख्या बढ़ा दी. प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे में सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और स्पीड लिमिट में रखें.

यह भी पढ़ें: UP समेत इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट

 
(इनपुट- कासिम ख़ान)
