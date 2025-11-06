scorecardresearch
 

महिला को ब्लैकमेल कर मांगे 10 करोड़, पांच लाख वसूल भी लिए... तस्वीरें वायरल करने की दी धमकी

सूरत में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कंट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति को उसकी भतीजी के दामाद और उसके दो साथियों ने मिलकर निशाना बनाया. आरोपियों ने आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और झूठे रेप केस में फंसाकर समाज में बदनाम करने की साजिश रची. आरोपियों ने 5 लाख ऐंठ लिए, फिर 10 करोड़ रुपये की मांग की.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
गुजरात के सूरत में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. शहर के अडाजन इलाके में कंट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्ति को उसकी भतीजी के दामाद और उसके दो साथियों ने मिलकर निशाना बनाया. आरोपियों ने ससुर की एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने और झूठे रेप केस में फंसाकर समाज में बदनाम करने की धमकी दी.

पुलिस के अनुसार, शुरुआत में आरोपियों ने 5 लाख रुपये ऐंठ लिए, इसके बाद उन्होंने 10 करोड़ रुपये की मांग कर दी. इस मामले में अडाजन पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी का नाम जय डांगर बताया जा रहा है. बाकी दो आरोपियों के नाम प्रशांत पटेल और स्मित हैं.

डीसीपी सूरत शहर लखदीर सिंह झाला ने बताया कि आरोपियों ने मिलकर कंट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े शख्स और उनकी एक परिचित महिला को ब्लैकमेल किया. आरोप है कि जय डांगर और उसके साथियों ने ससुर की अन्य महिला के साथ तस्वीरें वायरल करने और झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये ऐंठ लिए. बाद में 10 करोड़ रुपये की मांग कर दी.

शिकायत करने वाली महिला ने अडाजन पुलिस में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. महिला ने कहा कि जय डांगर, प्रशांत पटेल और स्मित ने मिलकर उसे परेशान किया और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी. महिला के शिकायत करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, जय डांगर और प्रशांत पटेल कंट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि स्मित हीरा कारीगर है. आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति और महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जय डांगर और उसकी पत्नी के परिवार के बीच पहले से अनबन चल रही थी. अडाजन पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

