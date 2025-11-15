scorecardresearch
 

देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत पहुंचे PM मोदी, की प्रोजेक्ट की समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने सूरत में देश के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण और प्रोजेक्ट की समीक्षा की. इसके बाद वह नर्मदा जिले के देव मोगरा मंदिर पहुंच पूजा करेंगे. दोपहर में पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोह में भी शामिल होंगे.

देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में बनकर तैयार हो चुका है. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया. पीएम मोदी करीब 45 मिनट तक बुलेट ट्रेन स्टेशन पर रुके और प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया. देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा तक ट्रेन को दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया है.

देव मोगरा मंदिर जाएंगे पीएम मोदी

दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी देव मोगरा मंदिर जाएंगे, जहां वह 1 बजे तक पूजा-अर्चना करेंगे. नर्मदा जिले की सागबारा तहसील के देवमोगरा में आदिवासियों की कुलदेवी पांडोरी माता (याहमोगी) का मंदिर स्थित है. दोपहर 2 बजे पीएम मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के समारोह में शामिल होने के लिए सभा स्थल पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण
 
इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 9,700 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. गुजरात की विकास यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए इस उत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की ओर से 7,667 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 2,112 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की भेंट दी जाएगी. 

शाम को भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का आयोजन एकता नगर में किया गया है. इस समारोह का सीधा प्रसारण राज्य के आदिवासी जिलों की 23 तहसीलों में किया जाएगा. शाम 5 बजे पीएम मोदी सूरत से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

