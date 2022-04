PM मोदी ने WHO चीफ टेड्रोस का किया गुजराती नामकरण, कहा- आज से इनका नाम 'तुलसी भाई'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में तीन दिवसीय ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने WHO के डायरेक्टर डॉ. टेड्रोस का गुजराती नामकरण भी कर दिया. प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि WHO के डायरेक्टर डॉ. टेड्रोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं. वह मुझे बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने पढ़ाया है. आज डॉ. टेड्रोस कह रहे थे कि मैं पक्का गुजराती हो गया हूं. मेरा कोई गुजराती नाम रख दो. आज से मैं अपने दोस्त का नाम ‘तुलसी भाई’ रखता हूं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की असीमित संभावनाएं हैं. 2014 में जहां आयुष सेक्टर तीन बिलियन डॉलर से भी कम था, आज ये बढ़कर 18 बिलियन डॉलर के पार हो गया है. आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेज़ी देख रहे हैं. आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन्स क्षेत्र में स्टार्टअप कल्टर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाएं हैं. कुछ दिन पहले ही आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (All India Institute of Ayurveda) के द्वारा विकसित एक इन्क्यूबेशन सेंटर (incubation centre) का उद्घाटन किया गया है.

