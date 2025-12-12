scorecardresearch
 
दिल्ली-NCR में अभी क्यों नहीं पड़ रही कड़ाके की ठंड? दिसंबर में भी सामान्य से ऊपर पारा, IMD ने बताई वजह

Delhi-NCR Weather: दिसंबर में भी दिल्ली-एनसीआर में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण दिल्ली में अभी तक कड़ाके की ठंड नहीं आई है.

दिल्ली-NCR को कड़ाके की ठंड का इंतजार (फोटो- PTI)
दिल्ली-NCR को कड़ाके की ठंड का इंतजार (फोटो- PTI)

दिसंबर का एक-तिहाई हिस्सा बीत चुका है लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अभी तक कड़ाके की सर्दी  ने दस्तक नहीं दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, लोधी रोड पर बुधवार से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 0.6 डिग्री अधिक है.

सामान्य से अधिक तापमान
इस महीने दिल्ली-NCR में लगातार सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले सप्ताह में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है.

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से नहीं बढ़ी ठंड?
IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, सर्दी बढ़ने का पूरा असर पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करता है. जब पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) सक्रिय होते हैं, तो उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क व ठंडी हवाएं चलती हैं. इस सीजन में अब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है. इसी कारण दिल्ली-NCR में अब तक ठंड की लहर दर्ज नहीं हुई.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 13 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, लेकिन यह कमजोर होगाय. जिसके असर से सिर्फ जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में ही बारिश हो सकती है. IMD ने अनुमान जताया कि अगले सप्ताह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. इसके चलते रात का तापमान बढ़कर 9-10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे मौसम और सुहावना महसूस होगा.

कई राज्यों में ठंड की मार जारी
IMD की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ्फराबाद के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर से लेकर कड़ी शीतलहर की स्थिति बनी रही. वहीं, पंजाब, विदर्भ, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर भी शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई.

बता दें कि पिछले छह दिनों से इन राज्यों में लगातार शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है. जबकि दिल्ली-NCR को अभी कड़ाके की सर्दी के लिए इंतजार करना होगा.


 

---- समाप्त ----
