scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंच पर बैठे खड़गे और कंधे दबाने लगे राहुल गांधी... संसद में मुस्कुराते दिखीं प्रियंका और कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे दबाने शुरू कर दिए. दोनों नेता पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे.

Advertisement
X
जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे दबा रहे थे, वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं. (Photo: ITG)
जब राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे दबा रहे थे, वहां पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं. (Photo: ITG)

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान अचानक राहुल गांधी ने खरगे के कंधे दबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर एक खास और अनायास ही व्यक्तिगत जुड़ाव का पल देखने को मिला.

राहुल गांधी अचानक बेंच पर बैठे मल्लिकार्जुन खरगे के कंधे दबाने लगे. यह घटना तब हुई, जब दोनों नेता राजेंद्र प्रसाद के पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे. यह क्षण कैमरे में कैद हो गया और अब लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं.

राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में दोनों नेता एक साथ पहुंचे थे. राजनीतिक व्यस्तता और औपचारिक माहौल के बीच, राहुल गांधी का अचानक खड़गे के कंधे दबाना एक अनौपचारिक और व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है.

सम्बंधित ख़बरें

वाइन टेस्टर की जॉब में मिलती है बढ़िया सैलरी.(Photo: pexels )
काम- शराब पीना... सैलरी- काफी ज्यादा! क्या है ये नौकरी, जिसमें है अच्छा स्कोप 
Delhi MCD bypoll results show minor changes
दिल्ली MCD उपचुनाव में BJP को इतनी सीटों का नुकसान 
क्रिस्मस के मौके पर कितने दिन की मिलेगी छुट्टी? (Photo: PTI )
इस बार कितने दिन की होगी क्रिसमस की छुट्टी? स्टेट वाइज जानिए 
दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को हुआ नुकसान
बीजेपी-AAP-कांग्रेस में कौन कहां जीता? दिल्ली MCD की 12 सीटों का देखें नतीजा 
Cold Wave Alert in Delhi (Photo- ITG)
सावधान! दिल्ली की हवा 'खराब', ठंड-कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर का अलर्ट  
 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement