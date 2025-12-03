बेंच पर बैठे खड़गे और कंधे दबाने लगे राहुल गांधी... संसद में मुस्कुराते दिखीं प्रियंका और कांग्रेस सांसद

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान अचानक राहुल गांधी ने खरगे के कंधे दबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर एक खास और अनायास ही व्यक्तिगत जुड़ाव का पल देखने को मिला.

राहुल गांधी अचानक बेंच पर बैठे मल्लिकार्जुन खरगे के कंधे दबाने लगे. यह घटना तब हुई, जब दोनों नेता राजेंद्र प्रसाद के पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे. यह क्षण कैमरे में कैद हो गया और अब लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं.

राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में दोनों नेता एक साथ पहुंचे थे. राजनीतिक व्यस्तता और औपचारिक माहौल के बीच, राहुल गांधी का अचानक खड़गे के कंधे दबाना एक अनौपचारिक और व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है.

