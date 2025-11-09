scorecardresearch
 

AAP ने दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, 12 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान

दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है. पार्टी ने कहा है कि वह विकास, पारदर्शिता और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ेगी. 30 नवंबर को मतदान होना है.

आम आदमी पार्टी ने एमसीडी उपचुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की सूची (Photo: PTI)
Delhi MCD elections 2025 AAP candidates list: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आगामी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने राजधानी के 12 वार्डों से प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं. ये उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे.

आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार ए से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईष्णा गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत और शालीमार बाग  बबीता अहलावत मैदान में होंगी. 

वहीं, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा, चांदनी महल से मुद्धासिर उस्मान कुरैशी, द्वारका बी से राजबाला सेहरावत, मुंडका से अनिल लाकरा, नारायणा से राजन अरोड़ा और दिचां कलां से केशव चौहान चुनाव लड़ेंगे.

यह सूची दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा जारी की गई है. उन्होंने कहा कि ये सभी उम्मीदवार पार्टी की नीतियों और आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. पार्टी का लक्ष्य है कि दिल्ली को साफ-सुथरा, बेहतर सुविधाओं वाला और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में एमसीडी को मजबूत किया जाए.

Delhi MCD AAP candidates list
आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों के उम्मीदवार तय किए

यह भी पढ़ें: दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकार बना रही नई पॉलिसी

आम आदमी पार्टी ने अपील की है कि दिल्लीवासी इस उपचुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए पार्टी को समर्थन दें. 

30 नवंबर को मतदान होगा और इसके परिणाम दिल्ली के स्थानीय निकाय राजनीति के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

