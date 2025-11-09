AAP ने दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, 12 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान

Delhi MCD elections 2025 AAP candidates list: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आगामी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने राजधानी के 12 वार्डों से प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं. ये उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे.

आम आदमी पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार, दक्षिणपुरी से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार ए से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईष्णा गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत और शालीमार बाग बबीता अहलावत मैदान में होंगी.

वहीं, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल, चांदनी चौक से हर्ष शर्मा, चांदनी महल से मुद्धासिर उस्मान कुरैशी, द्वारका बी से राजबाला सेहरावत, मुंडका से अनिल लाकरा, नारायणा से राजन अरोड़ा और दिचां कलां से केशव चौहान चुनाव लड़ेंगे.

यह सूची दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज द्वारा जारी की गई है. उन्होंने कहा कि ये सभी उम्मीदवार पार्टी की नीतियों और आम जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं. पार्टी का लक्ष्य है कि दिल्ली को साफ-सुथरा, बेहतर सुविधाओं वाला और पारदर्शी प्रशासन देने की दिशा में एमसीडी को मजबूत किया जाए.

आम आदमी पार्टी ने 12 सीटों के उम्मीदवार तय किए

आम आदमी पार्टी ने अपील की है कि दिल्लीवासी इस उपचुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए पार्टी को समर्थन दें.

30 नवंबर को मतदान होगा और इसके परिणाम दिल्ली के स्थानीय निकाय राजनीति के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

