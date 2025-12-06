कोई लाइन में रोने लगी, किसी को अस्पताल में भर्ती... इंडिगो फ्लाइट्स की इंतजार में कतार में खड़े यात्रियों का दर्द

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में अव्यवस्था पिछले चार दिनों से जारी है. दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों की फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं या फिर उनमें देरी हो रही है. जिसके चलते यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं और वे परेशान हैं. अलग-अलग शहरों के एयरपोर्ट से यात्रियों के परेशान होने के वीडियो भी सामने आए हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब गुजरात से आया है.

गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लड़की परेशान होकर रोने लगती है. क्योंकि यहां पर कई उड़ानों को फिर से रद्द कर दिया गया है. जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. वहीं एयरपोर्ट पर लंबी-लंबी कतारें भी लगी हैं. उड़ानों के कैंसिल होने से आलम यह हो गया है कि यात्रियों को बैठने तक की जगह नहीं मिल रही है.

इंडिगो स्टाफ की तरफ से नहीं दी जा रही है सही जानकारी

आलम यह है कि पैसेंजर अभी भी अपनी फ्लाइट्स में बेसिक क्लैरिटी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सुबह से इंडिगो की कई सर्विस कैंसिल कर दी गई हैं. शनिवार सुबह 10 बजे की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहे एक यात्री का कहना है कि उनके टिकट पर अभी भी “समय पर” दिख रहा है, लेकिन असिस्टेंस काउंटर के स्टाफ ने उन्हें बताया कि फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है और आज के लिए कोई दूसरी फ्लाइट नहीं है.

वहीं सुबह 9 बजे की फ्लाइट से काकीनाडा जा रहे एक विदेशी यात्री ने बताया कि उनकी सर्विस कैंसिल कर दी गई है और उन्हें “इंतजार करने” के लिए कहा गया है.

दिल्ली से कोलकाता जा रहे यात्रियों का बदला रूट

दिल्ली से कोलकाता जा रहे एक और यात्री का रूट बदल दिया गया. जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि इंडिगों की तरफ से कोई साफ गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है.

वहीं चेन्नई में वीज़ा इंटरव्यू शेड्यूल किए गए दो पैसेंजर्स का कहना है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी और उन्हें इंडिगो से कोई साफ गाइडेंस नहीं मिला है. एक न्यूरो पेशेंट जो बीमार पड़ गए थे. उनका कहना है कि उन्हें कल बताया गया था कि शनिवार को कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी.

ऐसे में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी रीशेड्यूल की गई फ्लाइट बिना किसी नोटिफिकेशन के उड़ गई. अब इंडिगों की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है.

दूसरी एयरलाइंस में भी नहीं मिल रहा टिकट

कई यात्रियों ने यह भी कहा कि दूसरी एयरलाइंस में टिकट नहीं मिल पा रहा है. क्योंकि दूसरी एयरलाइंस पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं, जिससे संकट गहराने के साथ उनके पास यात्रा का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर भी लगी यात्रियों की लंबी लाइन

DGCA के द्वारा airlines कंपनियो पर लगाएं गए नए नियमों को भले ही वापस ले लिया गया हो. लेकिन यात्रियों की समस्या खत्म नहीं हो रही है. लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर शनिवार को सुबह से ही फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की लाइन लगी है. सुबह से 9 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है.

यात्रियों का कहना है कि यह ना सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही है बल्कि DGCA की भी लापरवाही है. जब उसने नियम बनाया तो देखना था एयरलाइंस कंपनियों के पास नए नियमों के तहत फ्लाइंग स्टाफ है या नहीं. Indigo airlines ने भी सरकार के नए नियमों से स्टाफ नहीं बढ़ाया. ऐसे में इंतजाम नहीं होने से देश भर के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची है.



लखनऊ के निजी कार्यक्रम में आए नीलांजय को देहरादून जाना है. अब फ्लाइट कैंसिल है. ऐसे में उनके सामने संकट पैदा हो गया है कि वे घर कैसे जाएंगे. नीलांजय के अनुसार अन्य यात्रियों का भी कहना है कि यह सिर्फ इंडिगो की ही नहीं सरकार की भी लापरवाही है.

(दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के इनपुट्स के साथ)

