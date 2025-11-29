दिल्ली में AAP को बड़ा झटका, 2 बार के विधायक राजेश गुप्ता BJP में शामिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में छलके आंसू 

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा. वजीरपुर विधानसभा सीट से पार्टी के दो बार विधायक रहे (2015, 2020) और दिल्ली AAP के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए. उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी छोड़ने के कारणों का उल्लेख करते हुए मीडिया के सामने रो पड़े.

उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अब उन लोगों की परवाह नहीं करते जिन्होंने अन्ना आंदोलन के दौरान उनका साथ देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दीं. बहुत से लोग AAP छोड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें छोड़ भी देना चाहिए. यह आसान नहीं है. उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उन्हें सम्मान मिले, एक ऐसी पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करके फेंक न दे.' राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं.

पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने वर्षों से मेरे द्वारा पार्टी के लिए की गई कड़ी मेहनत और दी गई सेवाओं की कद्र नहीं की. पूर्व AAP प्रवक्ता ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल, आपको समझना होगा कि कई लोग आपको क्यों छोड़ रहे हैं. जिस व्यक्ति को आपने चुनाव का टिकट दिया था, वह अपना जन्मदिन मना रहा था, जब आपके बच्चे संकट में थे. मैंने अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाया, मैं आपके ऊपर लगे तमाम आरोपों के बीच आपके साथ खड़ा रहा. मैंने हर जगह आपका बचाव किया. मैंने विधानसभा के गलियारों से लेकर टेलीविजन तक आपके लिए लड़ाई लड़ी. क्या यही मेरी वफादारी की कीमत है?'

इस साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान AAP के टिकट वितरण पर अपनी नाराजगी जताते हुए राजेश गुप्ता ने कहा, 'एक व्यक्ति जिसे अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को वीडियो क्लिप शेयर करने के आरोप में खुद हटाया था, उसे बहाल कर दिया गया और चुनाव का टिकट भी दे दिया गया. उसने महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी की; फिर भी आपने उस पर भरोसा किया. आपकी क्या जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल मेरा फोन तक नहीं उठाते, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी बात नहीं करते. पार्टी में मेरी 10 साल की मेहनत को भुला दिया गया.'

उन्होंने कहा, 'मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि यह अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है. वह कार्यकर्ता भविष्य में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकता है. मुझे पार्टी और देश में से किसी एक को चुनना था. इसलिए मैंने देश को चुना.' वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजेश गुप्ता अपनी पत्नी के लिए पार्षदी का टिकट मांग रहे थे. पार्टी ने भारी मन से कहा कि हम टिकट नहीं दे सकते तो उन्होंने नाराज होकर भाजपा जॉइन कर ली. आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें 4 बार विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका दिया था. बता दें कि 30 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के 12 रिक्त वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का भाजपा से मुकाबला है.

