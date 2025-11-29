scorecardresearch
 
रेसलर से बना गैंगस्टर, अब बैंकॉक से डिपोर्ट, दिल्ली पहुंचते ही कुख्यात हरसिमरन गिरफ्तार

फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से फरार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे कुख्यात गैंगस्टर हरसिमरन उर्फ बादल को बैंकॉक से डिपोर्ट कर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हत्या, रंगदारी और 23 मामलों का आरोपी हरसिमरन यूरोप और अमेरिका भागने की कोशिश में कई बार पकड़ा गया. भारतीय एजेंसियों और थाई अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई से उसे भारत लाया गया, जहां अब उससे गहन पूछताछ जारी है.

पकड़ा गया कुख्यात हरसिमरन (Photo: Representational )
देश की राजधानी दिल्‍ली में पुलिस ने लंबे समय से फरार कुख्यात गैंगस्टर को थाईलैंड से डिपोर्ट कराकर गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा था और विदेशों में अपनी आपराधिक गतिविधियों का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरसिमरन उर्फ बादल उर्फ सिमरन (38) के रूप में हुई है. आरोपी दिल्‍ली के ईस्ट शालीमार बाग का निवासी है.

कुख्यात हरसिमरन उर्फ बादल गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि हरसिमरन को 26 नवंबर को बैंकॉक से दिल्ली लाया गया. यह कार्रवाई भारतीय केंद्रीय एजेंसियों और थाई अधिकारियों के समन्वित प्रयासों के बाद संभव हुई. जांच में पता चला कि उसने गोरखपुर निवासी राजेश सिंह के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और इसी के आधार पर जनवरी 2024 में बैंकॉक रवाना हुआ था. इसमें यूरोप बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने उसकी मदद की.

बैंकॉक में अपना नेटवर्क बनाने की कर रहा था कोशिश

बैंकॉक में ठहरने के बाद उसने दुबई की यात्रा की, फिर मानव तस्करों की मदद से अमेरिका और यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश की. सबसे पहले उसने अज़रबैजान के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा. इसके बाद वह बेलारूस–लातविया–पोलैंड के रूट से यूरोप में घुसने का प्रयास कर रहा था, जहां पकड़े जाने के बाद उसे वापस भेज दिया गया.

हरसिमरन वीज़ा बढ़ाने के लिए फिर बैंकॉक लौटा, जहां भारतीय एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया गया. विदेश मंत्रालय ने उसके फर्जी पहचान वाले पासपोर्ट को रद्द कर दिया, जिससे भारत को उसकी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिली. दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

हरसिमरन के खिलाफ 23 दर्ज

पुलिस ने बताया कि हरसिमरन के खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले शामिल हैं. वह शालीमार बाग थाने का 'बैड कैरेक्टर' घोषित अपराधी है और दो मामलों में दोषी भी ठहराया जा चुका है.

फरार रहने के दौरान उसने एक अहम गवाह को धमकाकर उससे 50 लाख रुपये की मांग की थी और उसे अदालत में गवाही बदलने के लिए मजबूर किया था. इस संबंध में मुकदमा नगर थाने में एक नया केस दर्ज किया गया था. जमानत पर छूटने के बाद वह 14 मुकदमों में अदालत में पेश नहीं हुआ था.

पहले कुश्ती खिलाड़ी था हरसिमरन

हरसिमरन पहले दिल्ली और महाराष्ट्र में कुश्ती खिलाड़ी था, लेकिन बाद में बुराड़ी, सागरपुर और नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के गैंगस्टरों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में उतर गया.  पुलिस के अनुसार, 2010 के एक हत्या मामले में आरोपी महेन्दर सिंह की गिरफ्तारी के बाद हरसिमरन का सुराग मिला. फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.
 

