दिल्ली कांग्रेस के पूर्व नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जंगपुरा से रह चुके हैं विधायक

दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है. एक वक्त वो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे. जानकारी के मुताबिक, तरविंदर सिंह मारवाह जंगपुरा से 3 बार कांग्रेस से MLA रहे हैं.

1998, 2003 और 2008 में जीत दर्ज करने वाले मारवाह शीला दीक्षित सरकार के दौरान संसदीय सचिव के पद पर भी रहे थे. बताया जा रहा है कि तरविंदर सिंह मारवाह वो नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे. पाकिस्तान में इन्हें जेल में भी बंद किया गया था.

Former Congress leader from Delhi Shri Tarvinder Singh Marwah joins BJP at Party headquarters in New Delhi. #JoinBJP https://t.co/4DUJnEK4Su